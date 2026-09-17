Ламин Ямаль высказался о расизме

·2·Спорт
Ламин Ямаль высказался о расизме

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился своим зрелым подходом к проблеме расизма в футбольном мире. Несмотря на юный возраст, 17-летний вингер, сохраняющий спокойствие даже в самых сложных ситуациях, в обширном интервью телеканалу Мовистар Plus признался, что за свою карьеру неоднократно сталкивался с дискриминацией. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Как передает Goal.com, чемпион Евро-2024 отметил, что некоторые пороки общества часто проявляются в скрытой форме, которую люди порой даже не замечают. По словам Ямаля, подобные инциденты тысячи раз происходили как на футбольном поле, так и за его пределами, однако он не позволяет этим ситуациям влиять на свои эмоции и игру.

Давление на поле и позиция футболиста

В ходе беседы тема коснулась принципиальных матчей в рамках Ла Лиги, в частности Эль-Класико, проходивших на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». В одном из тех матчей игроки «Барселоны», включая Рафинью, подверглись оскорблениям со стороны болельщиков соперника. Ямаль вспомнил, как в той ситуации его семья встала на защиту общества.

По мнению юного таланта, если кто-то говорит ему, что он темнокожий, это его совсем не обижает, так как он действительно является темнокожим. Однако футболист подчеркнул, что слова, сказанные с намерением оскорбить, абсолютно неприемлемы и не могут быть оправданы.

Болельщики и менталитет

Объясняя свою психологическую устойчивость и личную философию борьбы с расизмом, Ямаль сказал, что старается не обращать внимания на действия фанатов, когда выходит на поле. Он считает, что неправильно лишать себя удовольствия от игры из-за людей, которые купили билет на стадион и проявляют неуважение.

Такой подход показывает, насколько повзрослел юный футболист не только на поле, но и в жизни. Он предпочитает фокусироваться на своей игре и подходить к негативным ситуациям с правильным менталитетом.

Ламин ЯмальБарселонаРасизмЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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