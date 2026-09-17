Xiaomi анонсировала график обновления до HyperOS 4

Корпорация Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат новейшую операционную систему HyperOS 4, а также официальный график её распространения. Как сообщает издание иксбт.ком, новая система будет поэтапно внедряться на более чем 60 мобильных устройствах брендов Xiaomi и Redmi. Данное обновление примечательно тем, что предлагает пользователям улучшенный интерфейс и расширенные возможности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что процесс внедрения программного обеспечения HyperOS 4 официально начнется 15 октября 2026 года. Поток обновлений планируется распределить на несколько месяцев, что обеспечит техническую стабильность.

Волны обновлений и сроки

Согласно официальному графику, представленному компанией, распространение программного обеспечения разделено на несколько этапов:

Первая волна (15 октября 2026 года): Модели Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Леика Эдитион, Redmi К90 Pro Max и Redmi К90 Pro Max Чампион Эдитион.

Модели Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Леика Эдитион, Redmi К90 Pro Max и Redmi К90 Pro Max Чампион Эдитион. Вторая волна (не позднее 31 октября 2026 года): На этом этапе обновление получат ряд флагманских и популярных устройств.

На этом этапе обновление получат ряд флагманских и популярных устройств. Третья волна (не позднее 15 ноября 2026 года): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Дуал Сателлите Эдитион, Redmi К80 Pro, Redmi К80 Pro Чампион Эдитион, а также версии Redmi Турбо 4 Pro и специальная Redmi Турбо 4 Pro Харрй Поттер Эдитион.

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Дуал Сателлите Эдитион, Redmi К80 Pro, Redmi К80 Pro Чампион Эдитион, а также версии Redmi Турбо 4 Pro и специальная Redmi Турбо 4 Pro Харрй Поттер Эдитион. Четвертая волна (не позднее 30 ноября 2026 года): Завершение поэтапного внедрения для остальных поддерживаемых устройств.

Переход на новую операционную систему от бренда, занимающего лидирующие позиции на рынке смартфонов, повысит скорость работы и безопасность устройств для пользователей. Поэтапное распространение ПО поможет снизить нагрузку на серверы и предотвратить ошибки.