«Реал» или «Барселона»? Гарри Кейн раскрыл все карты по поводу перехода в Ла Лигу

В европейском футболе зарождается новая трансферная сенсация! Бомбардир мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в неожиданном интервью одному из самых влиятельных испанских изданий Marca развеял все сомнения по поводу своего будущего. 33-летний английский суперфорвард признался, что за свою карьеру был очень близок к переходу в Ла Лигу, и оставил открытыми двери для присоединения к испанским грандам. Так мог ли Кейковы когда-либо переехать в Мадрид или Каталонию, и каковы его планы на сегодняшний день?

По следам легенд: уважение к Ла Лиге и тайные предложения

Говоря о чемпионате Испании и его гигантах, Гарри Кейн поделился воспоминаниями из детства:

Уважение к испанским грандам: Нападающий подчеркнул, что считает «Барселону», «Реал» и «Атлетико» одними из величайших клубов мира;

Эпоха Роналду и Месси: Английская звезда призналась, что росла, наблюдая за жарким противостоянием именно Криштиану и Лео в Ла Лиге;

Вероятность в прошлом: По словам футболиста, были серьезные моменты, когда его переезд в Испанию мог стать реальностью.

Двери не закрыты: «Ничего не исключаю!»

«Бывали времена, когда такое могло произойти. Я очень уважительно отношусь к Ла Лиге. «Барселона», «Реал» и «Атлетико» считаются крупнейшими клубами мира. В футболе возможно все. Ничего не исключаю, но сейчас я счастлив в Германии», — сказал Кейн.

Хотя нападающий заявил, что доволен жизнью в Мюнхене, он не дал никаких жестких гарантий на будущее, посеяв большую надежду среди поклонников Ла Лиги.

Гарри Кейн: Цифры и статус контракта

Показатель Детали Возраст 33 года Время прихода в клуб Выступает за «Баварию» с 2023 года Статистика в текущем сезоне 6 матчей, 4 гола и 1 ассист Срок действующего контракта Заключен до июня 2027 года

Если Кейн не продлит контракт с немецким грандом, его появление в чемпионате Испании может стать абсолютной реальностью.

Как вы думаете, игровой стиль Гарри Кейна больше подходит кому-то из испанских грандов — «Реалу» или «Барселоне»? Смог бы он оставить такой же след в Ла Лиге, как Месси и Роналду?

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