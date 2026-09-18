«Реал» или «Барселона»? Гарри Кейн раскрыл все карты по поводу перехода в Ла Лигу
В европейском футболе зарождается новая трансферная сенсация! Бомбардир мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в неожиданном интервью одному из самых влиятельных испанских изданий Marca развеял все сомнения по поводу своего будущего. 33-летний английский суперфорвард признался, что за свою карьеру был очень близок к переходу в Ла Лигу, и оставил открытыми двери для присоединения к испанским грандам. Так мог ли Кейковы когда-либо переехать в Мадрид или Каталонию, и каковы его планы на сегодняшний день?
По следам легенд: уважение к Ла Лиге и тайные предложения
Говоря о чемпионате Испании и его гигантах, Гарри Кейн поделился воспоминаниями из детства:
Уважение к испанским грандам: Нападающий подчеркнул, что считает «Барселону», «Реал» и «Атлетико» одними из величайших клубов мира;
Эпоха Роналду и Месси: Английская звезда призналась, что росла, наблюдая за жарким противостоянием именно Криштиану и Лео в Ла Лиге;
Вероятность в прошлом: По словам футболиста, были серьезные моменты, когда его переезд в Испанию мог стать реальностью.
Двери не закрыты: «Ничего не исключаю!»
«Бывали времена, когда такое могло произойти. Я очень уважительно отношусь к Ла Лиге. «Барселона», «Реал» и «Атлетико» считаются крупнейшими клубами мира. В футболе возможно все. Ничего не исключаю, но сейчас я счастлив в Германии», — сказал Кейн.
Хотя нападающий заявил, что доволен жизнью в Мюнхене, он не дал никаких жестких гарантий на будущее, посеяв большую надежду среди поклонников Ла Лиги.
Гарри Кейн: Цифры и статус контракта
Показатель
Детали
Возраст
33 года
Время прихода в клуб
Выступает за «Баварию» с 2023 года
Статистика в текущем сезоне
6 матчей, 4 гола и 1 ассист
Срок действующего контракта
Заключен до июня 2027 года
Если Кейн не продлит контракт с немецким грандом, его появление в чемпионате Испании может стать абсолютной реальностью.
Как вы думаете, игровой стиль Гарри Кейна больше подходит кому-то из испанских грандов — «Реалу» или «Барселоне»? Смог бы он оставить такой же след в Ла Лиге, как Месси и Роналду?
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