«Реал» или «Барселона»? Гарри Кейн раскрыл все карты по поводу перехода в Ла Лигу

·49·Спорт
«Реал» или «Барселона»? Гарри Кейн раскрыл все карты по поводу перехода в Ла Лигу

В европейском футболе зарождается новая трансферная сенсация! Бомбардир мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в неожиданном интервью одному из самых влиятельных испанских изданий Marca развеял все сомнения по поводу своего будущего. 33-летний английский суперфорвард признался, что за свою карьеру был очень близок к переходу в Ла Лигу, и оставил открытыми двери для присоединения к испанским грандам. Так мог ли Кейковы когда-либо переехать в Мадрид или Каталонию, и каковы его планы на сегодняшний день?

По следам легенд: уважение к Ла Лиге и тайные предложения

Говоря о чемпионате Испании и его гигантах, Гарри Кейн поделился воспоминаниями из детства:

  • Уважение к испанским грандам: Нападающий подчеркнул, что считает «Барселону», «Реал» и «Атлетико» одними из величайших клубов мира;

  • Эпоха Роналду и Месси: Английская звезда призналась, что росла, наблюдая за жарким противостоянием именно Криштиану и Лео в Ла Лиге;

  • Вероятность в прошлом: По словам футболиста, были серьезные моменты, когда его переезд в Испанию мог стать реальностью.

Двери не закрыты: «Ничего не исключаю!»

«Бывали времена, когда такое могло произойти. Я очень уважительно отношусь к Ла Лиге. «Барселона», «Реал» и «Атлетико» считаются крупнейшими клубами мира. В футболе возможно все. Ничего не исключаю, но сейчас я счастлив в Германии», — сказал Кейн.

Хотя нападающий заявил, что доволен жизнью в Мюнхене, он не дал никаких жестких гарантий на будущее, посеяв большую надежду среди поклонников Ла Лиги.

Гарри Кейн: Цифры и статус контракта

Показатель

Детали

Возраст

33 года

Время прихода в клуб

Выступает за «Баварию» с 2023 года

Статистика в текущем сезоне

6 матчей, 4 гола и 1 ассист

Срок действующего контракта

Заключен до июня 2027 года

Если Кейн не продлит контракт с немецким грандом, его появление в чемпионате Испании может стать абсолютной реальностью.

Как вы думаете, игровой стиль Гарри Кейна больше подходит кому-то из испанских грандов — «Реалу» или «Барселоне»? Смог бы он оставить такой же след в Ла Лиге, как Месси и Роналду?

Оставляйте свое мнение в комментариях ниже и отправьте это интересное интервью всем своим друзьям-футбольным фанатам через Telegram!

Гарри КейнБаварияЛа ЛигаБарселона
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Обявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперникамиОбявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперникамиСегодня, 14:31Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»Сегодня, 14:19«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторге«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторгеСегодня, 14:15Невероятный ход: Синдаров во 2-й раз пожертвовал ферзя и шокировал экспертов ФИДЕ!Невероятный ход: Синдаров во 2-й раз пожертвовал ферзя и шокировал экспертов ФИДЕ!Сегодня, 14:10Бенефис Ҳусанова: узбекский защитник получил высочайшую оценку за вчерашнюю победу «Сити»!Бенефис Ҳусанова: узбекский защитник получил высочайшую оценку за вчерашнюю победу «Сити»!Сегодня, 14:05Грозный мастер-класс от «Сити» со счетом 5:0: как оценили игру Ҳусанова?Грозный мастер-класс от «Сити» со счетом 5:0: как оценили игру Ҳусанова?Сегодня, 13:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым