Грозный мастер-класс от «Сити» со счетом 5:0: как оценили игру Ҳусанова?

·49·Спорт
Грозный мастер-класс от «Сити» со счетом 5:0: как оценили игру Ҳусанова?

Действующий чемпион Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» начал свое выступление в турнире в устрашающем стиле! Подопечные Энцо Марески, вступившие в борьбу с четвертого раунда, отгрузили в ворота «Норвич Сити» пять безответных мячей, буквально разнеся соперника в пух и прах. Однако эта игра вошла в историю не только благодаря крупному счету, но и лидерской роли узбекского защитника Абдукодыра Ҳусанова в обороне, а также фантастическому яркому дебюту новых молодых звезд в основном составе. Итак, как авторитетное английское издание оценило футболистов и кто стал главным героем вечера?

Ҳусанов на своей привычной позиции: защита «Сити» сыграла без ошибок

На этот раз Абдукодыр Ҳусанов, в прошлый раз действовавший на правом фланге, вернулся на свою любимую позицию центрального защитника и успешно руководил обороной:

  • Надежная защита: Ҳусанов практически не оставил шансов нападающим соперника, поддерживая строгую дисциплину в оборонительной линии;

  • Комфортный дебют для Рулли: Вратарь Херонимо Рулли провел свой первый матч за «Сити», но благодаря выстроенной Ҳусановым защите от него практически не требовалось активных действий;

  • Доверие тренера: Молодой защитник в очередной раз доказал, что становится ключевым элементом обороны команды в матчах Кубка Англии.

Фурор в атаке: безупречный дебют Самбы и Аллана

«Дебют Флойда Самбы за основную команду прошел фантастически. Он оформил дубль, продемонстрировал высочайшее мастерство обращения с мячом и стал лучшим игроком матча».

Молодой нападающий Флойд Самба забил два мяча, в то время как среди новичков Раян Шерки, бразилец Аллан, а также вышедший на замену Раян Макаду также записали свои имена на табло.

Оценки футболистов по версии естимедкомпанй.ком

Футболист

Позиция

Оценка

Главная характеристика игры

Флойд Самба

Нападающий

9,5 / 10

Дубль в дебютном матче и лучший игрок вечера

Аюб Буадди

Полузащитник

8,5 / 10

Выглядел намного сильнее остальных на поле как с мячом, так и без него

Аллан

Вингер

8,0 / 10

Забил гол и отдал результативную передачу в дебютном матче

Раян Шерки

Полузащитник

8,0 / 10

Красивый гол, высокий уровень контроля и дриблинга

Абдукодыр Ҳусанов

Центральный защитник

7,0 / 10

Очень надежно оборонялся на своей позиции, руководил защитой

Витор Рейс

Защитник

7,5 / 10

Продемонстрировал хладнокровие и выдержку

Нико О'Райли

Фланговый защитник

7,5 / 10

Постоянно создавал угрозу воротам соперника с левого фланга

Матео Ковачич

Полузащитник

7,5 / 10

Надежно контролировал центр поля

Раян Айт-Нури

Защитник / Вингер

7,5 / 10

Отдал две результативные передачи

Раян Макаду

Нападающий (замена)

7,5 / 10

Красивые действия и хладнокровно забитый гол

Рико Льюис

Фланговый защитник

7,0 / 10

Сыграл неплохо, но ярких эпизодов было мало

Кейден Брейтуэйт

Левый защитник

6,5 / 10

Не допустил ни одной серьезной ошибки

Херонимо Рулли

Вратарь

6,0 / 10

Сейвов не требовалось, «сухой» дебют

Как вы думаете, станет ли столь стабильная игра Абдукодыра Ҳусанова в Кубке Английской лиги достаточным основанием для возвращения его в стартовый состав в ближайших турах Премьер-лиги? Кто сможет составить ему наилучшую пару в центре обороны?

Оставляйте свои мнения в комментариях и отправляйте эту аналитическую новость своим друзьям, следящим за успехами узбекского легионера, через Telegram!

Манчестер СитиАбдукодыр ҲусановКубок английской лигиФлойд Самба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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