Действующий чемпион Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» начал свое выступление в турнире в устрашающем стиле! Подопечные Энцо Марески, вступившие в борьбу с четвертого раунда, отгрузили в ворота «Норвич Сити» пять безответных мячей, буквально разнеся соперника в пух и прах. Однако эта игра вошла в историю не только благодаря крупному счету, но и лидерской роли узбекского защитника Абдукодыра Ҳусанова в обороне, а также фантастическому яркому дебюту новых молодых звезд в основном составе. Итак, как авторитетное английское издание оценило футболистов и кто стал главным героем вечера?

Ҳусанов на своей привычной позиции: защита «Сити» сыграла без ошибок

На этот раз Абдукодыр Ҳусанов, в прошлый раз действовавший на правом фланге, вернулся на свою любимую позицию центрального защитника и успешно руководил обороной:

Надежная защита: Ҳусанов практически не оставил шансов нападающим соперника, поддерживая строгую дисциплину в оборонительной линии;

Комфортный дебют для Рулли: Вратарь Херонимо Рулли провел свой первый матч за «Сити», но благодаря выстроенной Ҳусановым защите от него практически не требовалось активных действий;

Доверие тренера: Молодой защитник в очередной раз доказал, что становится ключевым элементом обороны команды в матчах Кубка Англии.

Фурор в атаке: безупречный дебют Самбы и Аллана

«Дебют Флойда Самбы за основную команду прошел фантастически. Он оформил дубль, продемонстрировал высочайшее мастерство обращения с мячом и стал лучшим игроком матча».

Молодой нападающий Флойд Самба забил два мяча, в то время как среди новичков Раян Шерки, бразилец Аллан, а также вышедший на замену Раян Макаду также записали свои имена на табло.

Оценки футболистов по версии естимедкомпанй.ком

Футболист Позиция Оценка Главная характеристика игры Флойд Самба Нападающий 9,5 / 10 Дубль в дебютном матче и лучший игрок вечера Аюб Буадди Полузащитник 8,5 / 10 Выглядел намного сильнее остальных на поле как с мячом, так и без него Аллан Вингер 8,0 / 10 Забил гол и отдал результативную передачу в дебютном матче Раян Шерки Полузащитник 8,0 / 10 Красивый гол, высокий уровень контроля и дриблинга Абдукодыр Ҳусанов Центральный защитник 7,0 / 10 Очень надежно оборонялся на своей позиции, руководил защитой Витор Рейс Защитник 7,5 / 10 Продемонстрировал хладнокровие и выдержку Нико О'Райли Фланговый защитник 7,5 / 10 Постоянно создавал угрозу воротам соперника с левого фланга Матео Ковачич Полузащитник 7,5 / 10 Надежно контролировал центр поля Раян Айт-Нури Защитник / Вингер 7,5 / 10 Отдал две результативные передачи Раян Макаду Нападающий (замена) 7,5 / 10 Красивые действия и хладнокровно забитый гол Рико Льюис Фланговый защитник 7,0 / 10 Сыграл неплохо, но ярких эпизодов было мало Кейден Брейтуэйт Левый защитник 6,5 / 10 Не допустил ни одной серьезной ошибки Херонимо Рулли Вратарь 6,0 / 10 Сейвов не требовалось, «сухой» дебют

Как вы думаете, станет ли столь стабильная игра Абдукодыра Ҳусанова в Кубке Английской лиги достаточным основанием для возвращения его в стартовый состав в ближайших турах Премьер-лиги? Кто сможет составить ему наилучшую пару в центре обороны?

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