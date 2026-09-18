Грозный мастер-класс от «Сити» со счетом 5:0: как оценили игру Ҳусанова?
Действующий чемпион Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» начал свое выступление в турнире в устрашающем стиле! Подопечные Энцо Марески, вступившие в борьбу с четвертого раунда, отгрузили в ворота «Норвич Сити» пять безответных мячей, буквально разнеся соперника в пух и прах. Однако эта игра вошла в историю не только благодаря крупному счету, но и лидерской роли узбекского защитника Абдукодыра Ҳусанова в обороне, а также фантастическому яркому дебюту новых молодых звезд в основном составе. Итак, как авторитетное английское издание оценило футболистов и кто стал главным героем вечера?
Ҳусанов на своей привычной позиции: защита «Сити» сыграла без ошибок
На этот раз Абдукодыр Ҳусанов, в прошлый раз действовавший на правом фланге, вернулся на свою любимую позицию центрального защитника и успешно руководил обороной:
Надежная защита: Ҳусанов практически не оставил шансов нападающим соперника, поддерживая строгую дисциплину в оборонительной линии;
Комфортный дебют для Рулли: Вратарь Херонимо Рулли провел свой первый матч за «Сити», но благодаря выстроенной Ҳусановым защите от него практически не требовалось активных действий;
Доверие тренера: Молодой защитник в очередной раз доказал, что становится ключевым элементом обороны команды в матчах Кубка Англии.
Фурор в атаке: безупречный дебют Самбы и Аллана
«Дебют Флойда Самбы за основную команду прошел фантастически. Он оформил дубль, продемонстрировал высочайшее мастерство обращения с мячом и стал лучшим игроком матча».
Молодой нападающий Флойд Самба забил два мяча, в то время как среди новичков Раян Шерки, бразилец Аллан, а также вышедший на замену Раян Макаду также записали свои имена на табло.
Оценки футболистов по версии естимедкомпанй.ком
Футболист
Позиция
Оценка
Главная характеристика игры
Флойд Самба
Нападающий
9,5 / 10
Дубль в дебютном матче и лучший игрок вечера
Аюб Буадди
Полузащитник
8,5 / 10
Выглядел намного сильнее остальных на поле как с мячом, так и без него
Аллан
Вингер
8,0 / 10
Забил гол и отдал результативную передачу в дебютном матче
Раян Шерки
Полузащитник
8,0 / 10
Красивый гол, высокий уровень контроля и дриблинга
Абдукодыр Ҳусанов
Центральный защитник
7,0 / 10
Очень надежно оборонялся на своей позиции, руководил защитой
Витор Рейс
Защитник
7,5 / 10
Продемонстрировал хладнокровие и выдержку
Нико О'Райли
Фланговый защитник
7,5 / 10
Постоянно создавал угрозу воротам соперника с левого фланга
Матео Ковачич
Полузащитник
7,5 / 10
Надежно контролировал центр поля
Раян Айт-Нури
Защитник / Вингер
7,5 / 10
Отдал две результативные передачи
Раян Макаду
Нападающий (замена)
7,5 / 10
Красивые действия и хладнокровно забитый гол
Рико Льюис
Фланговый защитник
7,0 / 10
Сыграл неплохо, но ярких эпизодов было мало
Кейден Брейтуэйт
Левый защитник
6,5 / 10
Не допустил ни одной серьезной ошибки
Херонимо Рулли
Вратарь
6,0 / 10
Сейвов не требовалось, «сухой» дебют
Как вы думаете, станет ли столь стабильная игра Абдукодыра Ҳусанова в Кубке Английской лиги достаточным основанием для возвращения его в стартовый состав в ближайших турах Премьер-лиги? Кто сможет составить ему наилучшую пару в центре обороны?
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