«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторге

·58·Спорт
«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторге

Полузащитник Родри, перешедший в состав действующего чемпиона Испании «Барселоны», высказался об атмосфере и одноклубниках в каталонском клубе, сделав заявление, которое удивило всех. Испанская звезда, считающаяся одним из лучших опорных полузащитников Европы, признался, именно какой футболист поразил его в раздевалке. В то время как все ждали молодых вундеркиндов или новых приобретений, Родри восхитился невероятными возможностями 30-летнего бразильского вингера Рафиньи. Так что же так шокировало Родри и какие страшные цифры демонстрирует Рафинья в новом сезоне?

«Он ровесник со мной, но его мощь на поле...»

Mundo Deportivo нашрига интервю берган Родри бразилиялик худжумчининг sport формаси ва майдондаги юкламаларини ко‘риб хайратини яшира олмади:

  • Шокирующее физическое состояние: по словам Родри, выносливость и скорость Рафиньи намного выше, чем даже у молодых игроков;

  • Сравнение по возрасту: опорный полузащитник отметил, что если бы Рафинье было 24-25 лет, он мог бы отнестись к этому привычно, но сохранять такой уровень в 30 лет — редкое явление;

  • Удивление в раздевалке: Родри подчеркнул, что хотя они одного возраста, бразильская мощь на поле действительно приводит его в восторг.

Режим «машины» в новом сезоне

«Рафинья меня невероятно удивил. Он очень силен и впечатляющ, а его физическое состояние просто великолепно. Меня забавляет, что он моего возраста, но у него невероятные физические возможности... Конечно, мы разные игроки. Но если бы Рафинье было 24 или 25 лет, это было бы понятно. Нет, ему 30, и его возможности находятся на невероятном уровне», — сказал Родри.

Такая мощная подготовка Рафиньи такого уровня также ярко проявляется в его результатах на поле.

Фантастическая статистика Рафиньи в текущем сезоне

Показатель

Результат Рафиньи

Проведенные матчи

6 матчей во всех турнирах

Забитые голы

8 голов

Голевые передачи (ассисты)

3 голевых паса

Эффективность гол+пас

ровно 11 результативных действий в 6 матчах

Бразильская звезда, которая принимает непосредственное участие практически в 2 голах в каждой встрече, уже успела превратиться в главное атакующее оружие команды.

Как вы думаете, сможет ли Рафинья, вошедший в такую суперформу в 30 лет, пробиться в тройку сильнейших претендентов на «Золотой мяч» в этом сезоне? Вызвано ли это его сияние больше тактикой Флика или его личным трудом?

Оставляйте свои мнения в комментариях и отправьте это интересное признание всем своим близким, являющимся фанатами «Барселоны», через Telegram!

БарселонаРодриРафиньяMundo Deportivo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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