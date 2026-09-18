«Он как страшная машина»: Родри рассказал, от какой звезды в «Барсе» он остался в восторге

Полузащитник Родри, перешедший в состав действующего чемпиона Испании «Барселоны», высказался об атмосфере и одноклубниках в каталонском клубе, сделав заявление, которое удивило всех. Испанская звезда, считающаяся одним из лучших опорных полузащитников Европы, признался, именно какой футболист поразил его в раздевалке. В то время как все ждали молодых вундеркиндов или новых приобретений, Родри восхитился невероятными возможностями 30-летнего бразильского вингера Рафиньи. Так что же так шокировало Родри и какие страшные цифры демонстрирует Рафинья в новом сезоне?

«Он ровесник со мной, но его мощь на поле...»

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Шокирующее физическое состояние: по словам Родри, выносливость и скорость Рафиньи намного выше, чем даже у молодых игроков;

Сравнение по возрасту: опорный полузащитник отметил, что если бы Рафинье было 24-25 лет, он мог бы отнестись к этому привычно, но сохранять такой уровень в 30 лет — редкое явление;

Удивление в раздевалке: Родри подчеркнул, что хотя они одного возраста, бразильская мощь на поле действительно приводит его в восторг.

Режим «машины» в новом сезоне

«Рафинья меня невероятно удивил. Он очень силен и впечатляющ, а его физическое состояние просто великолепно. Меня забавляет, что он моего возраста, но у него невероятные физические возможности... Конечно, мы разные игроки. Но если бы Рафинье было 24 или 25 лет, это было бы понятно. Нет, ему 30, и его возможности находятся на невероятном уровне», — сказал Родри.

Такая мощная подготовка Рафиньи такого уровня также ярко проявляется в его результатах на поле.

Фантастическая статистика Рафиньи в текущем сезоне

Показатель Результат Рафиньи Проведенные матчи 6 матчей во всех турнирах Забитые голы 8 голов Голевые передачи (ассисты) 3 голевых паса Эффективность гол+пас ровно 11 результативных действий в 6 матчах

Бразильская звезда, которая принимает непосредственное участие практически в 2 голах в каждой встрече, уже успела превратиться в главное атакующее оружие команды.

Как вы думаете, сможет ли Рафинья, вошедший в такую суперформу в 30 лет, пробиться в тройку сильнейших претендентов на «Золотой мяч» в этом сезоне? Вызвано ли это его сияние больше тактикой Флика или его личным трудом?

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