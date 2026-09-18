Обявления ожесточенный 3-й тур: узбекистанские команды ждут испытания сильными соперниками

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде накал страстей достигает предела! Лидеры, не потерявшие ни одного очка в первых двух турах, подошли к противостояниям с настоящими грандами. В сегодняшнем 3-м туре за доски сядут все по три команды Узбекистана как в мужской, так и в женской категориях.

Однако жребий преподнес нашим представителям непростых соперников: в особенности матчи против Германии и Испании обещают превратиться в настоящую битву нервов. Итак, какие наши команды сегодня сыграют белыми фигурами, кто сыграет черными и с кем сразятся мировые гранды?

Мужской турнир: Узбекистан-1 против Австрии, а вторая команда — против Германии!

В 3-м туре открытого мужского сектора наши сборные-хозяева и другие фавориты столкнутся с интересными соперниками:

Австрия — Узбекистан-1: Наша основная сборная в этом туре сядет за доску черными фигурами против Австрии;

Узбекистан-2 — Германия: Наша вторая команда померяется силами с мощным европейским соперником — представителями Германии;

Узбекистан-3 — Марокко: Наша третья молодежная команда белыми фигурами проверит на прочность опытного представителя Африканского континента — сборную Марокко.

Среди мировых грандов в центре внимания болельщиков окажутся противостояния Дания — США, Индия — Италия, Китай — Болгария, а также один из центральных матчей Казахстан — Франция.

Женский турнир: Узбекистан против Индонезии, а вторая команда испытает Испанию

В женском соревновании накал борьбы не менее высок. Жребий подготовил своеобразное испытание для всех трех наших команд:

«По мере приближения женских команд к решающим этапам соревнования каждое очко становится на вес золота».

Узбекистан-1 — Индонезия: Наша основная женская сборная принимает дома белыми фигурами одну из самых неудобных команд Юго-Восточной Азии — Индонезию;

Испания — Узбекистан-2: Настоящее испытание для нашей второй женской команды: они сразятся черными фигурами против Испании, одной из самых титулованных команд Европы;

Саудовская Аравия — Узбекистан-3: А наша третья сборная померяется силами с Саудовской Аравией.

Среди других интересных женских противостояний можно выделить пары Турция — Китай, Индия — Греция, США — Куба и Иран — Франция.

Все главные пары 3-го тура (Таблица)

Категория матча Обладатели белых фигур Обладатели черных фигур Мужчины (1-я команда) Австрия Узбекистан Мужчины (2-я команда) Узбекистан-2 Германия Мужчины (3-я команда) Узбекистан-3 Марокко Женщины (1-я команда) Узбекистан Индонезия Женщины (2-я команда) Испания Узбекистан-2 Женщины (3-я команда) Саудовская Аравия Узбекистан-3

Результаты сегодняшнего тура еще больше просеют ряды лидеров в общей турнирной таблице Олимпиады.

Как вы думаете, с каким счетом завершат сегодняшние сложные матчи первая и вторая команды Узбекистана? От какого нашего шахматиста вы ждете очередного шедеврального хода?

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