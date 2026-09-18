Бенефис Ҳусанова: узбекский защитник получил высочайшую оценку за вчерашнюю победу «Сити»!

Прошедший на стадионе «Этихад» матч в рамках Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Норвич Сити» стал настоящим праздником для узбекистанских болельщиков! Энцо Мареска наконец выпустил нашего 22-летнего защитника Абдукодира Ҳусанова на его родной позиции — в центре обороны, и это решение оправдало себя на 100 процентов.

В составе английского гранда, отправившего в ворота соперника пять безответных мячей, Ҳусанов не дал вздохнуть нападающим соперника и заслужил признание авторитетных аналитиков. Итак, какие оценки выставили нашему легионеру статистические порталы и кто станет следующим соперником «Сити»?

Хладнокровие в центре: Сопернику не оставили шансов

До этого тренерский штаб из-за проблем на флангах пробовал Ҳусанова на правой и левой бровке обороны. В матче против «Норвича» он вернулся на свое привычное место:

Полные 90 минут: Абдукодиров действовал надежно и без ошибок от начала матча и до финального свистка;

«Сухой» матч: Линия обороны во главе с Ҳусановым не позволили сопернику создать опасных моментов у своих ворот;

Видение поля и управление: Выступая в центре, наш легионер не только отрабатывал в защите, но и активно участвовал в начале атак команды из глубины.

8,1 балла и топ-4 результат в команде

«Известный статистический портал Флашскоре оценил уверенные действия узбекского футболиста на поле в 8,1 балла. С этим показателем Ҳусанов вошел в четверку лучших игроков команды».

Наш защитник лишь немного уступил забившим голы игрокам атакующей линии, зато среди представителей обороны получил самую высокую оценку.

Рейтинг Флашскоре: Кто и как был оценен?

Футболист Роль в матче Оценка Флашскоре Флойд Самба Автор дубля, герой матча 8,4 Раян Шерки Забил гол, лидер на поле 8,2 Аллан Автор гола, активные действия 8,2 Абдуқодир Ҳусанов Центральный защитник, надежная оборона 8,1 Аюб Буадди Полузащитник, контроль центра поля 8,1

Кроме того, еще один гол на свой счет записал Раян МакАйду. Благодаря этой победе пробившийся в следующий этап «Манчестер Сити» теперь встретится в рамках кубка с командой «Брайтон».

Как вы думаете, выпустит ли Мареска Абдукодира Ҳусанова в качестве основного центрального защитника в матчах ближайших туров АПЛ после столь безупречной игры в центре обороны?

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