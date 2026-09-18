Starlink Мобиле получила лицензию на международную связь

Федеральная комиссия по связи США (ФКК) предоставила компании SpaceX международную лицензию Сектион 214 для проекта Starlink Мобиле. Этот важный документ дает компании право действовать в качестве оператора связи при передаче трафика между США и зарубежными направлениями, создавая правовую основу для глобального расширения сервиса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, ранее выданные разрешения позволяли SpaceX развивать услуги Starlink Мобиле только на территории Соединенных Штатов. Для предоставления трансграничных услуг требовалось отдельное одобрение ФКК. Теперь официальные ограничения на маршрутизацию международного трафика сняты.

Шаг к получению статуса глобального оператора

Стоит отметить, что лицензия Сектион 214 является стандартным механизмом американского регулятора для компаний, желающих предоставлять международные телекоммуникационные услуги. Получение этой лицензии не означает немедленного запуска сервиса на коммерческой основе в других странах, однако это необходимое регуляторное условие для будущего расширения.

Ранее появлялись сообщения о том, что SpaceX намерена вывести Starlink Мобиле за рамки обычного спутникового интернета до уровня полноценного мобильного оператора. Компания предпринимает ряд шагов в этом направлении, постепенно расширяя свои возможности.

Мнение экспертов и партнеров

В то же время представители Т-Мобиле, одного из ключевых партнеров на телекоммуникационном рынке, подчеркивают, что спутниковая связь не сможет полностью заменить наземные вышки в густонаселенных районах. По их мнению, данная технология будет служить вспомогательным инструментом, дополняющим наземные сети.

В качестве причин эксперты указывают на ограниченную пропускную способность и трудности с прохождением сигнала внутри зданий. Тем не менее, получение международной лицензии, несомненно, открывает для SpaceX двери к новым возможностям на глобальном рынке.