Компания иФлйтек представила AI Рекординг Кард для записи разговоров

·3·Технологии
Компания иФлйтек представила AI Рекординг Кард для записи разговоров

В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта китайская компания иФлйтек анонсировала новое устройство — AI Рекординг Кард, специализирующееся на обработке голосовых записей и их преобразовании в текст. Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что это компактное устройство кардинально изменит процесс фиксации рабочих процессов, совещаний и важных переговоров, поскольку оно объединяет возможности современного AI и направлено на экономию времени пользователя. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Представленный гаджет отличается ультратонким и легким дизайном. Его размеры составляют всего 85,6 × 54 × 4 мм, а вес оценивается примерно в 33 грамма. Производители предложили устройство в современных цветах: «Космический серый» и «Обсидиановый черный». Кроме того, благодаря магнитной конструкции гаджет можно удобно закрепить прямо на задней панели смартфона.

Технические возможности и качество записи звука

Система записи звука устройства состоит из микрофона с костной проводимостью для обеспечения высокой точности и трех направленных микрофонов, способных четко улавливать звук на расстоянии до 8 метров. Устройство оснащено функцией шумоподавления профессионального уровня, что позволяет четко записывать речь даже в шумной обстановке. Алгоритмы AI играют важную роль в преобразовании полученных данных в текст и автоматическом создании кратких резюме.

Искусственный интеллект не только переводит речь в текст, но и выполняет задачи по составлению протоколов встреч, формированию списков задач и переводу речи на 10 иностранных языков. Кроме того, устройство способно распознавать ряд местных диалектов, а также языки двух этнических меньшинств. По данным компании, процесс расшифровки и транскрибации двухчасовой аудиозаписи занимает всего две минуты.

Емкость аккумулятора и дополнительные услуги

иФлйтек AI Рекординг Кард оснащен 0,95-дюймовым ОЛЭД-экраном, 16 GB встроенной памяти и аккумулятором емкостью 216 mAh. Заявлено, что время работы устройства при полном заряде достигает 30 часов, также предусмотрена технология обратной магнитной зарядки. В качестве дополнительного бонуса покупателям предоставляется бесплатная безлимитная транскрипция в течение первого года использования. Стоимость гаджета на китайском рынке составляет 999 юаней.

ТехнологииИскусственный интеллектГаджетыiFlytekДиктофоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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