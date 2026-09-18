Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в интервью авторитетному испанскому изданию АС затронул самые тонкие струны души мадридских болельщиков! Французскую суперзвезду спросили, кого из великих игроков в истории «Королевского клуба» он хотел бы вернуть в нынешний состав, если бы у него была такая магическая возможность. Выбор Мбаппе и его теплые слова о легендарном трио вызвали волну ностальгии во всем футбольном мире. Итак, с кем мечтал бы играть Мбаппе и какую статистику показывает сам французский бомбардир в этом сезоне?

Магическая тройка: партнеры мечты Мбаппе

Упоминая великие имена, создавшие историю Мадрида, Килиан Мбаппе подчеркнул, что они не утратили своего величия и по сей день:

Криштиану Роналду: кумир детства Мбаппе и лучший бомбардир в истории «Реала»;

Зинедин Зидан: гордость французского футбола и гений, вписавший свое имя в историю Мадрида как в качестве игрока, так и в качестве тренера;

Роналдо (Зубастик): бразильский «Феномен» — по мнению Мбаппе, его чистое мастерство никогда не устареет.

«Они все еще могут играть!»

«Если бы они могли вернуться, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан или Роналдо — я бы выбрал их. Криштиану мог бы вернуться. Зизу до сих пор время от времени играет. Что касается Роналдо... его мастерство никогда не угаснет. Они — легенды «Реала». Они сделали очень много для клуба и до сих пор вызывают огромное уважение у мадридских болельщиков», — сказал Мбаппе.

Французская звезда не скрывал, что совместная игра с этими великими личностями придала бы колоссальную силу не только ему, но и нынешнему «Реалу».

Фантастическая форма бомбардира стоимостью 200 миллионов

Показатель Результат Килиана Мбаппе Проведенные матчи Во всех турнирах 7 матчей Забитые голы 8 голов Голевые передачи (ассисты) 2 ассиста Эффективность гол+пас в 7 матчах 10 результативных действий Срок контракта до лета 2029 года действующий Рыночная стоимость (Трансфермаркт) 200 000 000 евро

Мбаппе, совершающий как минимум одно результативное действие в каждом матче, стал главным лидером «Реала» и успешно продолжает великое наследие Роналду.

Как вы думаете, если бы из этих трех гениев можно было вернуть в нынешний состав «Реала» только одного, кто из них составил бы самую грозную связку с Мбаппе: Криштиану, Зидан или «Феномен» Роналдо?

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