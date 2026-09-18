Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в интервью авторитетному испанскому изданию АС затронул самые тонкие струны души мадридских болельщиков! Французскую суперзвезду спросили, кого из великих игроков в истории «Королевского клуба» он хотел бы вернуть в нынешний состав, если бы у него была такая магическая возможность. Выбор Мбаппе и его теплые слова о легендарном трио вызвали волну ностальгии во всем футбольном мире. Итак, с кем мечтал бы играть Мбаппе и какую статистику показывает сам французский бомбардир в этом сезоне?
Магическая тройка: партнеры мечты Мбаппе
Упоминая великие имена, создавшие историю Мадрида, Килиан Мбаппе подчеркнул, что они не утратили своего величия и по сей день:
Криштиану Роналду: кумир детства Мбаппе и лучший бомбардир в истории «Реала»;
Зинедин Зидан: гордость французского футбола и гений, вписавший свое имя в историю Мадрида как в качестве игрока, так и в качестве тренера;
Роналдо (Зубастик): бразильский «Феномен» — по мнению Мбаппе, его чистое мастерство никогда не устареет.
«Они все еще могут играть!»
«Если бы они могли вернуться, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан или Роналдо — я бы выбрал их. Криштиану мог бы вернуться. Зизу до сих пор время от времени играет. Что касается Роналдо... его мастерство никогда не угаснет. Они — легенды «Реала». Они сделали очень много для клуба и до сих пор вызывают огромное уважение у мадридских болельщиков», — сказал Мбаппе.
Французская звезда не скрывал, что совместная игра с этими великими личностями придала бы колоссальную силу не только ему, но и нынешнему «Реалу».
Фантастическая форма бомбардира стоимостью 200 миллионов
Показатель
Результат Килиана Мбаппе
Проведенные матчи
Во всех турнирах 7 матчей
Забитые голы
8 голов
Голевые передачи (ассисты)
2 ассиста
Эффективность гол+пас
в 7 матчах 10 результативных действий
Срок контракта
до лета 2029 года действующий
Рыночная стоимость (Трансфермаркт)
200 000 000 евро
Мбаппе, совершающий как минимум одно результативное действие в каждом матче, стал главным лидером «Реала» и успешно продолжает великое наследие Роналду.
Как вы думаете, если бы из этих трех гениев можно было вернуть в нынешний состав «Реала» только одного, кто из них составил бы самую грозную связку с Мбаппе: Криштиану, Зидан или «Феномен» Роналдо?
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