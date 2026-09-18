Энцо Мареска высказался о дебюте юного таланта Флойда Самбы

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высоко оценил игру юной звезды команды Флойда Самбы после разгромной победы над «Норвич Сити» в рамках Кубка английской лиги. В матче, прошедшем на стадионе «Этихад», 17-летний футболист сумел забить два гола в своем дебютном матче за основной состав, внеся огромный вклад в победу своей команды со счетом 5:0. Как сообщает Goal.com, за этим ярким результатом стоял неожиданный тактический эксперимент, проведенный тренером. Об этом Goal.com сообщает.

По ходу игры еще один воспитанник академии проявил себя, привлекая внимание в составе «Манчестер Сити», который завоевал путевку в 1/8 финала. Участвовавший в послематчевой пресс-конференции Энцо Мареска отметил, что решил попробовать юного футболиста на позиции центрального нападающего. По словам тренера, этот рискованный шаг полностью оправдал себя.

Тактический эксперимент и неожиданный результат

Мареска признался, что на протяжении своей юношеской карьеры Флойд Самба практически никогда не играл «чистой девяткой» или на позиции центрального нападающего. Перед игрой тренер спросил парня, играл ли он на этой позиции, и футболист ответил, что ранее никогда не выступал в этой роли. Несмотря на это, тренерский штаб готовил его в этом направлении последние три-четыре дня.

Итальянский специалист не скрывал, что доволен не только двумя забитыми голами, но и общими действиями футболиста. Самба уверенно держался на поле, принимал верные решения, отдавал передачи партнерам и проявлял физическую активность. Однако тренер напомнил, что футболист еще молод, и добавил, что для его развития нужно двигаться постепенно.

Перспективы и адаптация состава

Главный тренер «Манчестер Сити» также остановился на тактической гибкости атакующей линии команды. Подчеркнув, что каждый соперник требует особого подхода, специалист сказал, что других футболистов из имеющегося состава также можно использовать в центре или на позиции «ложной девятки».

По мнению Марески, исходя из игрового плана, команда может использовать таких футболистов, как Фил Фоден и Райан, в качестве «ложных» нападающих. Тем не менее, Флойд Самба произвел отличное впечатление в своем дебюте, и тренер выразил надежду, что в будущем ему будет предоставлено еще больше возможностей.