Представлена специальная версия смартфона Tecno Пова 8 Pro 5Г в стиле Lamborghini

·36·Технологии
Представлена специальная версия смартфона Tecno Пова 8 Pro 5Г в стиле Lamborghini

Как сообщает Иксбт.ком, компания Tecno официально представила специальную версию смартфона Tecno Пова 8 Pro 5Г, созданную в сотрудничестве с Тонино Lamborghini. Устройство привлекает внимание сочетанием элементов дизайна легендарных спорткаров с миром мобильных технологий и предназначено для пользователей, ценящих уникальный стиль. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внешний вид смартфона выполнен в черно-красной цветовой гамме, которая напрямую отражает дух известного автомобильного бренда. На задней панели устройства расположена характерная центральная линия Пулсе Лине. Кроме того, окружающий её узор Сигнатуре Шиелд был вдохновлен знаменитой формой щита бренда Lamborghini.

Сочетание дизайна и передовых технологий

В процессе проектирования устройства дизайнеры активно использовали элементы линий кузова автомобиля, вентиляционных панелей, сот и выхлопной системы. Для создания задней крышки инженеры Tecno применили сложную многослойную конструкцию. Отмечается, что на разработку технологии производства этого покрытия ушло несколько месяцев.

Первый слой многослойной структуры прошел специальную обработку для усиления яркости и отражающих свойств. Во втором слое использованы специальные внутренние зеркальные структуры, благодаря которым скрытые красные элементы становятся заметны при изменении угла падения света.

Программное обеспечение и богатая комплектация

Специальный дизайн не ограничивается только внешним видом, он также затронул интерфейс. Специалисты Tecno в течение почти четырех месяцев разрабатывали уникальные обои, иконки и рингтоны с черно-красной палитрой, геометрическими формами и мотивами щита.

Также в интерфейсе Аливе Матрикс Дисплай при включении смартфона, разблокировке и выполнении других действий появляется стилизованная буква «Л» бренда Тонино Lamborghini. В комплект поставки входят специальный кабель в оплетке, оригинальное зарядное устройство, а также защитный чехол из материалов TPU и ПК, напоминающих углеродное волокно и Кевлар.

TecnoLamborghiniСмартфонТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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