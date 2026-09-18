Килиан Мбаппе ответил критикам

Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе отреагировал на критику в адрес своего стиля игры и личных результатов. В интервью изданию АС капитан сборной Франции открыто ответил на обвинения, звучащие после сезона, завершившегося без командных трофеев. Несмотря на высокие личные показатели футболиста, отсутствие значимых титулов с командой вызывает бурные дискуссии среди экспертов и болельщиков. Об этом сообщает портал Goal.com.

В завершившемся сезоне Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, Лиги чемпионов и отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Однако в турнирах, в которых он принимал участие, «Реал Мадрид» и национальная сборная не смогли завоевать серьезных трофеев. На фоне этих результатов некоторые критики утверждают, что его действия направлены лишь на личную статистику и он не способен делать партнеров по команде сильнее.

Реакция на критику и профессиональный подход

Французский нападающий отметил, что спокойно относится к высказываниям в свой адрес и признает право каждого на собственное мнение. По его словам, многолетний опыт научил его понимать, что в футбольном мире существуют разные взгляды. Он также подчеркнул, что не существует единственного способа побеждать на футбольном поле — их миллионы.

Килиан Мбаппе особо отметил, что видит разницу между конструктивным анализом и критиками, которые говорят лишь ради привлечения внимания или чтобы навредить. Он заявил, что всегда готов прислушиваться к мнению специалистов, которые действительно разбираются в футболе и подходят к игре с профессиональной точки зрения.