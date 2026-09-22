4 гола и волевой камбэк: «Кызылкум» обыграл «Хорезм» в Ургенче со счетом 3:1!

·48·Спорт
4 гола и волевой камбэк: «Кызылкум» обыграл «Хорезм» в Ургенче со счетом 3:1!

Последнее драматическое противостояние в рамках 22-го тура Суперлиги Узбекистана прошло в Ургенче и еще больше накалило борьбу в нижней части турнирной таблицы. Местный клуб «Хорезм» принимал на своем поле навоийский «Кызылкум» и, несмотря на то, что вел в счете, потерпел обидное поражение со счетом 1:3. Хотя на 30-й минуте матча бразильский легионер Рафаэль Тавареш вывел ургенчцев вперед, гости быстро на это ответили: на 40-й минуте Отабек Журакузиев восстановил равновесие.

Во втором тайме произошло кульминационное событие встречи — на 60-й минуте нападающий хозяев Улугбек Хашимов получил прямую красную карточку и был удален с поля. Подопечные Джамшида Саидова, воспользовавшись численным преимуществом, усилили давление и вырвали важную волевую победу на выезде благодаря точным ударам вышедшего на замену Романа Папариги (76-я минута) и Джамбули Жигаури (88-я минута). Благодаря этому успеху навоийцы довели количество своих очков до 29 и прочно закрепились на 10-й строчке, а «Хорезм» с 21 очком остался на опасном 14-м месте.

Итак, как удаление Улугбека Хашимова повлияло на исход игры, как замены Джамшида Саидова изменили ход матча и какие шансы есть у «Хорезма» остаться в элите?

«Гол Тавареша, драма на 60-й минуте и камбэк навоийцев»: 5 важных моментов 22-го тура

Главные события и примечательные факты бескомпромиссного матча в Ургенче:

  • Активное начало хозяев: Рафаэль Тавареш открыл счет на 30-й минуте, подарив большие надежды болельщикам «Хорезма»;

  • Психологический ответ от Журакузиева: В конце первого тайма (40-я минута) Отабек Журакузиев забил ответный мяч и восстановил равновесие;

  • Удаление, решившее судьбу матча: Вышедший во втором тайме на замену Улугбек Хашимов на 60-й минуте был изгнан с поля за грубость, оставив хозяев в меньшинстве;

  • «Золотые» замены Джамшида Саидова: Появившийся на поле на 70-й минуте Роман Папарига спустя 6 минут вывел навоийцев вперед;

  • Точка от Жигаури: На 88-й минуте опытный грузинский легионер Джамбули Жигаури забил гол и оформил уверенную победу «Кызылкума» со счетом 3:1.

Суперлига. 22-й тур: Цифровые показатели матча «Хорезм» — «Кызылкум»

Детали встречи и сравнение текущего положения команд в турнирной таблице:

Показатели и критерии

«Хорезм» (Ургенч)

«Кызылкум» (Навои)

Счет матча

1

3 (Победа)

Авторы голов

Рафаэль Тавареш (30')

О. Журакузиев (40'), Р. Папарига (76'), Дж. Жигаури (88')

Дисциплинарные наказания

Улугбек Хашимов (60' красная карточка)

Контроль без нарушений

Решения главных тренеров

Двойная замена на 46-й минуте не принесла результатов

Выход Папариги и Майкона усилил атаку

Набранные очки

21 очко

29 очков

Место в турнирной таблице

14-я строчка (Опасная зона)

10-я строчка (Позиции в элите укрепились)

Экспертиза Суперлиги: Как Джамшид Саидов тактически переиграл соперника?

Выводы местных футбольных специалистов и аналитиков:

  • Психологический удар красной карточки: Удаление Хашимова перечеркнуло все планы хозяев на контратаку и вынудило команду уйти в глубокую оборону;

  • Качество резервных сил: Наставник «Кызылкума» Джамшид Саидов на 70-й минуте бросил в бой сразу двух легионеров — Дугласа Майкона и Романа Папаригу; хладнокровие Папариги и опыт Жигаури легко взломали уставшую оборону «Хорезма»;

  • Судьба «Хорезма» в опасной зоне: Для ургенчцев, остающихся на 14-м месте с 21 очком, последние туры превратятся в матчи жизни и смерти; грубые ошибки в защите и недисциплинированность ставят команду под угрозу вылета в низший дивизион;

  • Спокойствие навоийцев: Набрав после этой победы 29 очков, «Кызылкум» значительно отдалился от опасной зоны и получил возможность провести финиш сезона в более спокойной обстановке.

Этот волевой камбэк «Кызылкума» в Ургенче в очередной раз доказал, что в Суперлиге достойная конкуренция и тактический опыт всегда стоят на первом месте.

А как считаете вы, решило ли полностью судьбу матча удаление нападающего «Хорезма» Улугбека Хашимова на 60-й минуте, или «Кызылкум» все равно бы имел преимущество? Сможет ли «Хорезм» сохранить свою прописку в Суперлиге? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом жарких баталий нашего национального футбола со всеми любителями спорта!

Суперлига УзбекистанаХорезмКызылкумУргенч
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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