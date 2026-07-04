Анге Постекоглу отправился в Саудовскую Аравию: он будет работать с Криштиану Роналду

·32·Спорт
Анге Постекоглу отправился в Саудовскую Аравию: он будет работать с Криштиану Роналду

Саудовский клуб «Ан-Наср» официально объявил имя своего нового главного тренера. Австралийский специалист Анге Постекоглу, известный по работе в таких клубах, как «Тоттенхэм» и «Селтик», возглавил команду из Эр-Рияда. Это назначение привлекло внимание мировой футбольной общественности, поскольку опытный наставник теперь будет работать с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство «Ан-Наср» остановило свой выбор на кандидатуре Постекоглу с целью вывести клуб на новый этап и сохранить гегемонию в регионе. Через официальные страницы в социальных сетях клуб подтвердил подписание двухлетнего контракта со специалистом. Австралийский тренер занял место покинувшего команду Жорже Жезуса.

Новый шанс после неудачного краткосрочного периода

Для Анге Постекоглу работа в Саудовской Аравии — отличная возможность восстановить свою репутацию. Его последним местом работы был английский клуб «Ноттингем Форест». Однако его работа на стадионе «Сити Граунд» продлилась всего 39 дней. За это время команда не одержала ни одной победы в восьми матчах, в результате чего тренер был уволен.

Постекоглу описывает тот период как «безжалостный». По его словам, он узнал об увольнении, не успев даже после матча попасть на пресс-конференцию. Контракт с «Ан-Наср» даёт ему возможность снова встать на путь побед, работая бок о бок с одним из величайших футболистов мира.

Опыт побед и достижения

Хотя неудача в «Ноттингем Форест» бросила тень на его резюме, руководство «Ан-Наср» высоко оценило его предыдущие достижения. Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» прервал многолетнюю трофейную засуху лондонцев. С командой он одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и завоевал кубок.

Также его работа в шотландском «Селтике» была успешной. С командой из Глазго он завоевал пять трофеев, в том числе оформил «требл» (три трофея за один сезон) во внутреннем чемпионате. Теперь специалист будет испытывать свою атакующую футбольную философию в Саудовской Про-лиге.

Саудовские клубы в последние годы стремятся превратить свой чемпионат в одну из сильнейших лиг мира, привлекая не только звёздных футболистов, но и сильных тренеров. Тандем Постекоглу и Криштиану Роналду вселяет большие надежды у болельщиков «Ан-Наср» в предстоящем сезоне.

Ан-НасрАнже ПостекоглуКриштиану РоналдуФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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