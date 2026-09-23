Сетка четвертьфинала: Групатвый этап на Азиатских играх завершился «взрывом»

·3·Спорт
Сетка четвертьфинала: Групатвый этап на Азиатских играх завершился «взрывом»

На футбольном турнире ХХ летних Азиатских игр, проходящих на зеленых полях Японии, матчи группового этапа завершились неожиданными драмами и громкими сенсациями. Особенно матчи 3-го тура 23 сентября вызвали настоящее землетрясение в континентальном футболе: в группе Б один из фаворитов соревнований, сборная Ирана, с разгромным счетом 1:4 уступила представителям КНДР (Северная Корея), осталась без путевки в плей-офф и отправилась домой. Китай же благодаря ничьей с ОАЭ (0:0) набрал 5 очков и вышел в четвертьфинал с первого места в группе.

Кроме того, в группе А хозяин турнира Япония забила три безответных мяча в ворота Таиланда (3:0) и заняла 1-е место со стопроцентным результатом — 9 очков; а соседний Кыргызстан разгромил Гонконг со счетом 4:0 и красиво попрощался с Азиатскими играми. Самое главное — полностью сформировались все пары и календарь матчей четвертьфинала. Олимпийская сборная Узбекистана 25 сентября в 10:00 утра вступит в бескомпромиссное и решающее противостояние за путевку в полуфинал против другого гранда континента — Саудовской Аравии.

И так, как далеко зайдется это сенсационное шествие Северной Кореи, как Узбекистан преодолеет барьер Саудовской Аравии и кто считается фаворитами в сетке, ведущей к медалям?

«Сенсация КНДР, фиаско Ирана и матч Узбекистана»: 5 главных пунктов 3-го тура

Самые важные факты с решающего этапа группового раунда Азиатских игр:

  • Неожиданное поражение Ирана: Сборная КНДР разгромила Иран со счетом 4:1 и оставила одного из фаворитов турнира без плей-офф;

  • Соперник Узбекистана определен: Наша олимпийская сборная 25 сентября в 10:00 выстроится против Саудовской Аравии за путевку в полуфинал;

  • Безупречное шествие Японии: Хозяева турнира победили Таиланд со счетом 3:0 и стали абсолютным лидером группы с 9 очками;

  • 1-е место Китая: Ничья 0:0 с ОАЭ позволила китайцам стать победителями в группе Б и встретиться с Таиландом;

  • Победная нота Кыргызстана: Футболисты соседней республики завершили свое участие в турнире крупной победой над Гонконгом со счетом 4:0.

Азиатские игры-2026: Результаты 3-го тура и полная сетка четвертьфинала

Последние матчи группового этапа и расписание будущего 1/4 финала:

Группа и этап

Матч и результат

Авторы голов и положение

Группа А

Япония — Таиланд 3:0

Накадзима (31), Косуги (47), Иси (48) — Япония на 1-м месте с 9 очками

Группа А

Кыргызстан — Гонконг 4:0

Омаров (7), Маданов (22), Абдужапаров (63), Нематов (86)

Группа В

Иран — КНДР 1:4

Ри Сон Хун (17, авт.) — Чо Кук (41), Ра (44, 51), Чунг Сон (68) — Иран покинул турнир

Группа В

Китай — ОАЭ 0:0

Китай обеспечил себе 1-е место с 5 очками

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (25 сентября)

10:00. Узбекистан — Саудовская Аравия

Главная интрига дня: Столкновение Центральной Азии и Персидского залива

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (25 сентября)

15:30. Южная Корея — Вьетнам

Матч континентального гранда и главного сюрприза Юго-Восточной Азии

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (26 сентября)

11:00. Китай — Таиланд

Борьба быстрых флангов и физической силы

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (26 сентября)

15:30. Япония — КНДР

Дерби между хозяевами и главным открытием турнира

Футбольная экспертиза и тактический анализ: Как Узбекистан взломает барьер Саудовской Аравии?

Выводы экспертов и аналитиков азиатского футбола:

  • Фактор Саудовской Аравии и тяжелая конкуренция: Саудовцы всегда считаются технически и тактически отлично организованной командой, хладнокровно завершающей моменты; в утреннем матче в 10:00 против них от наших футболистов потребуется высокий уровень концентрации и активный прессинг с первых же минут;

  • Жуткая сенсация КНДР: Тот факт, что Северная Корея забила 4 мяча в ворота такой физически крепкой команды, как Иран, показал, насколько высоки темп и дисциплина этой сборной; в четвертьфинале они наверняка доставят серьезную головную боль Японии;

  • Открытый путь Узбекистана к медалям: Вылет Ирана и формирование турнирной сетки — историческая возможность для нашей сборной; если преодолеть барьер Саудовской Аравии, впереди замаячат полуфинал и чемпионский кубок Азиатских игр;

  • Мало времени на восстановление: При переходе из группового этапа в плей-офф командам было выделено очень мало времени на отдых; в такие моменты решающую роль играют ширина скамейки запасных и решения тренерского штаба по ротации.

Олимпийская сборная Узбекистана готовится в матче против Саудовской Аравии 25 сентября еще раз доказать лидерский потенциал узбекского футбола на континенте.

А как думаете вы, с каким счетом сборная Узбекистана сможет победить Саудовскую Аравию 25 сентября и выйти в полуфинал? Считаете ли вы победу КНДР над Ираном со счетом 4:1 случайностью или это появление новой силы? Оставляйте свои личные прогнозы и мнения в комментариях и делитесь этой статьей, посвященной шествию нашей национальной сборной в плей-офф, со всеми любителями футбола!

Азиатские игры 2026Олимпийская сборная УзбекистанаКНДРСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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