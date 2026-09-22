Ламин Ямаль рассказал о борьбе с фейковыми слухами и давлением прессы

·30·Спорт
Ламин Ямаль рассказал о борьбе с фейковыми слухами и давлением прессы

Барселона Юная звезда команды Ламин Ямаль откровенно высказался о том, как он справляется с ложными сообщениями о своей личной и профессиональной жизни, а также с постоянным вниманием СМИ. Как сообщает Goal.com, игрок сборной Испании признался, что поначалу ему было трудно принимать такой негатив, но со временем он научился игнорировать внешний шум. Об этом сообщает Goal.com.

В текущем сезоне Барселона Талантливый футболист, демонстрирующий блестящую игру и забивший 7 голов всего в семи матчах Ла Лиги, закономерно оказался в центре внимания всего мира. По мере роста популярности ему приходится бороться с непрерывным потоком ежедневных слухов и ненужных скандалов. Однако юный талант каталонского клуба профессионально справляется с этими испытаниями.

Давление прессы и фейковые новости

В интервью изданию Л'Экуипе юный футболист рассказал о своих отношениях с прессой и о том, как он адаптировался к этой ситуации с течением времени. По его словам, на начальных этапах карьеры постоянный поток необоснованной и ложной информации сильно расстраивал его, и он не мог этого понять.

«В юности я этого не понимал, потому что большинство скандалов или слухов обо мне были ложью. За мной всегда так следили! Я спрашивал себя: „Ведь я этого не делал, почему они так говорят?“», — вспоминает Ламин Ямаль прошлые времена.

Коммерческий интерес и зрелый подход

Со временем футболист осознал, что его имя само по себе вызывает огромный коммерческий интерес. Он понял, что некоторые представители СМИ выдумывают истории лишь для того, чтобы воспользоваться его огромной популярностью во всем мире.

Поэтому сейчас он смотрит на подобные ситуации совершенно иначе. Ямаль подчеркивает, что самое главное — чтобы его мама была спокойна и знала, что эти новости ложные. Если близкие знают правду, чужая болтовня его совсем не беспокоит.

Ламин ЯмальБарселонаЛа ЛигаФутбольные новостиСборная Испании
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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