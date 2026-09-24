Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер впервые стал отцом
В жизни известного на весь мир по фильму «Сумерки» актера Тейлора Лотнера и его супруги Тейлор Доум произошло радостное событие. Пара впервые стала родителями.
У Тейлора и его жены родилась девочка. Новорожденную назвали Ленон.
Интересно, что оба супруга носят имя Тейлор. По этой причине они рассматривали вариант назвать дочь Тейлором. Однако в итоге остановились на имени Ленон.
О беременности Тейлор Доум стало известно в марте 2026 года. Вскоре после этого, в начале лета, пара провела специальную гендер-пати и узнала, что у них будет девочка.
Таким образом, в семье Лотнеров стало на одного члена больше. Теперь для Тейлора Лотнера и Тейлор Доум началась родительская пора.
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