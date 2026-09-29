Узбекские боксеры завоевали 17 медалей в Китае

Члены национальной сборной Узбекистана по боксу с достойными результатами завершили международный совместный учебно-тренировочный сбор в Китае. Во время сбора, проходившего с 14 по 29 сентября в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, наши боксеры завоевали 17 медалей на международном турнире 4т “Белт анд Роад”.

Наши представители завершили соревнования с 7 золотыми, 4 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

Сбор в Китае оказался богатым на медали

Узбекские боксеры использовали сбор в Синьцзяне не только как процесс подготовки, но и как площадку для проверки своих возможностей на международном ринге.

Члены сборной наряду с тренировками приняли участие в международном турнире 4т “Белт анд Роад” и заняли призовые места в различных весовых категориях.

Наивысшим результатом стали 7 золотых медалей.

Обладатели золотых медалей

Боксеры, достойно защитившие честь Узбекистана и завоевавшие чемпионство на турнире:

-50 кг: Шодиёр Меликузиев;

-60 кг: Шохрух Абдумаликов;

-65 кг: Мадияр Данияров;

-90 кг: Руслан Шарипбоев;

+90 кг: Мадияр Сайдрахимов;

-51 кг: Зилолахон Юсуфова;

-80 кг: Рухшона Парпиева.

Таким образом, семеро наших боксеров завершили соревнования на первом месте в своих весовых категориях.

Еще четыре боксера получили серебряные медали

Еще четверо членов сборной Узбекистана дошли до финала и были награждены серебряными медалями.

Их имена:

-65 кг: Адхамжон Мухиддинов;

-75 кг: Сафармурод Аллаберганов;

+90 кг: Шахзод Полвонов;

+80 кг: Собирахон Шохобиддинова.

Этот результат пополнил общую копилку медалей представителей Узбекистана еще четырьмя наградами.

Бронзовых медалей также шесть

Еще шесть узбекистанских боксеров поднялись на третью ступень пьедестала почета турнира.

Обладатели бронзовых медалей:

-50 кг: Амирбек Исмоилов;

-70 кг: Абдулазиз Журакулов;

+90 кг: Озодбек Алиев;

-48 кг: Жасмин Тохирова;

-65 кг: Севинч Хуррамова;

-75 кг: Айсанем Саруарова.

В итоге узбекские боксеры завершили турнир в Китае с в общей сложности 17 медалями.

Тренеры сборной

Подготовкой представителей Узбекистана на сборе в Китае и их участием в соревнованиях руководил тренерский штаб в составе Рамза Ахмедова, Юсуфжона Турсунова, Икрома Бердиева, Озода Хасанова, Баходиржона Нуриддинова и Рустама Абилова.

В качестве судьи на соревнованиях также принял участие Аслиддин Абдуалимов.

7 золотых и всего 17 медалей — важный результат сбора

Результаты, зафиксированные в ходе совместного учебно-тренировочного сбора в Синьцзяне, пополнили копирку достижений представителей узбекской школы бокса на международной арене.

7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых — всего 17 медалей.

Самое главное, боксеры обогатили соревновательный опыт и испытали свои силы в условиях международной конкуренции. Теперь опыт, приобретенный на сборе в Китае и турнире “Белт анд Роад”, может сыграть важную роль в дальнейших выступлениях сборной.

16-дневный сбор в Синьцзяне для узбекского бокса завершился именно таким плодотворным результатом.