На Азиатских играх стартуют соревнования по дзюдо: узбекистанцы узнали своих соперников

·41·Спорт
На Азиатских играх стартуют соревнования по дзюдо: узбекистанцы узнали своих соперников

Завтра на Азиатских играх в Японии начнутся соревнования по дзюдо. Стали известны первые соперники спортсменов, которые выйдут на татами в составе сборной Узбекистана.

Уже в первый день соревнований ряд узбекистанских дзюдоистов сделает важный шаг к медалям. Соперники спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны в мужских и женских состязаниях, станут первым барьером на Азиатских играх.

Соревнования среди мужчин

Мужская сборная Узбекистана примет участие в Азиатских играх в семи весовых категориях.

-60 кг: Самариддин Кучкаров проведет свой первый поединок против представителя Непала Б. Викаса.

-66 кг: Абдурахим Нутфуллоев померяется силами со спортсменом из Филиппин Кейси Накано.

-73 кг: Первым соперником Шахрама Ахадова станет представитель Афганистана Мохамед Сайед Сайеди.

-81 кг: Арслонбек Тожиев выйдет на татами против победителя противостояния между таджикским спортсменом Абубакром Шшеровым и палестинцем Муаядом Туаибом.

-90 кг: Нурбек Муртазоев проведет бой против представителя Таджикистана Шодмона Ризоева.

-100 кг: Эрдназар Сарсенбаев сойдется в поединке с представителем Таиланда Киттипонгом Хантратином.

+100 кг: Первым соперником Музаффарбека Турабоева станет представитель Таджикистана Мансур Рахмон.

Кто выйдет на татами среди женщин?

Женская сборная Узбекистана также поборется за медали в ряде весовых категорий.

-48 кг: Лазиза Хайдарова проведет бой против представительницы Японии Мицуки Кондо.

-52 кг: Сита Кадамбоева выйдет на татами против победительницы схватки между казахстанской спортсменкой Меруерт Сарсеновой и представительницей Лаоса Тоуки Сенгдаке.

-57 кг: Первой соперницей Шукуржон Аминовой станет представительница Кыргызстана Жанар Жолдошева.

-63 кг: Маржона Нуруллоева сразится с представительницей Северной Кореи Ким Чжи Хи.

-70 кг: Хуршида Раззокбердиева проведет поединок против представительницы Бангладеш Фабихи Бусры.

-78 кг: Барчиной Кодирова выйдет на татами против представительницы Бангладеш Обоники Хассан.

+78 кг: Умида Нигматова начнет соревнования с поединка против представительницы Японии Мики Мукуноки.

Теперь начинается главная борьба

Результаты жеребьевки известны, соперники определены. Теперь все внимание приковано к татами.

Для узбекистанских дзюдоистов каждый поединок на Азиатских играх имеет важное значение на пути к медали. Если одни спортсмены начнут соревнования напрямую против назначенного соперника, то первые оппоненты других определятся по итогам схваток в других парах.

На татами решающее значение имеют не жребий, а подготовка, тактика и каждое движение спортсмена.

Поэтому ожидается, что начинающиеся завтра состязания по дзюдо откроют одну из самых интересных спортивных страниц Азиатских игр для делегации Узбекистана.

Узбекистанские дзюдоисты выходят на татами. Теперь очередь борьбы за результат.

Азиатские игрыСборная УзбекистанаДзюдоДзюдо на Азиатских играх
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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