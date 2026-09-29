Звезда «Игры в кальмара» появилась в Ташкенте: причина неизвестна

Появились сообщения о том, что южнокорейский актер Хо Сон Тхэ, известный по роли Чан Док Су в популярном сериале Netflix «Игра в кальмара», приехал в Ташкент.

В социальных сетях распространились кадры, подтверждающие присутствие актера в столице, что вызвало большой интерес среди его узбекских поклонников. Хо Сон Тхэ воплотил образ участника под номером 101 Чан Док Су в первом сезоне сериала.

Эта роль принесла актеру широкую известность на международном уровне. Именно поэтому его появление в Ташкенте не осталось без внимания местных фанатов.

На данный момент официальной информации о цели визита Хо Сон Тхэ в Узбекистан не поступало. В социальных сетях высказываются различные предположения, однако оснований принимать их за подтвержденную информацию пока нет.

Над каким проектом актер работает в Ташкент или какова точная причина его визита, пока неизвестно.