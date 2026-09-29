Звезда «Игры в кальмара» появилась в Ташкенте: причина неизвестна

·7·Культура
Звезда «Игры в кальмара» появилась в Ташкенте: причина неизвестна

Появились сообщения о том, что южнокорейский актер Хо Сон Тхэ, известный по роли Чан Док Су в популярном сериале Netflix «Игра в кальмара», приехал в Ташкент.

В социальных сетях распространились кадры, подтверждающие присутствие актера в столице, что вызвало большой интерес среди его узбекских поклонников. Хо Сон Тхэ воплотил образ участника под номером 101 Чан Док Су в первом сезоне сериала.

101 raqamli yashil sport kiyimidagi Jang Deok-su obrazining yaqindan ko‘rinishi.

Эта роль принесла актеру широкую известность на международном уровне. Именно поэтому его появление в Ташкенте не осталось без внимания местных фанатов.

На данный момент официальной информации о цели визита Хо Сон Тхэ в Узбекистан не поступало. В социальных сетях высказываются различные предположения, однако оснований принимать их за подтвержденную информацию пока нет.

Avtomobilda o‘tirgan, bo‘ynida tatuirovkasi bor g‘azablangan osiyolik erkak.

Над каким проектом актер работает в Ташкент или какова точная причина его визита, пока неизвестно.

Хо Сон ТхэNetflixИгра в кальмараТашкент
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Новая корейская дорама обогнала «Игру в кальмара»Новая корейская дорама обогнала «Игру в кальмара»25 сентября 15:02Бой века официально подтвержден: Фьюри и Джошуа сойдутся 11 декабря в Кардиффе!Бой века официально подтвержден: Фьюри и Джошуа сойдутся 11 декабря в Кардиффе!25 сентября 13:27Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?11 сентября 00:05На Украине запретили просмотр популярного мультфильма «Маша и Медведь»На Украине запретили просмотр популярного мультфильма «Маша и Медведь»21 августа 14:59Рокстар объявила о специальной презентации игры GTA VIРокстар объявила о специальной презентации игры GTA VI6 августа 22:57Netflix приобрел вселенную Те Валкинг Деад за 500 миллионов долларовNetflix приобрел вселенную Те Валкинг Деад за 500 миллионов долларов30 июля 20:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества