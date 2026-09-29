Женская сборная Италии готовится к стыковым матчам квалификации ЧМ

·7·Спорт
Женская сборная Италии готовится к стыковым матчам квалификации ЧМ

Женская сборная Италии по футболу начинает подготовку к первым матчам в рамках стыкового этапа квалификации чемпионата мира, который пройдет в Бразилии. Подопечные Андреа Сончина, занявшие второе место в своей отборочной группе после Дании и упустившие прямую путевку, теперь вынуждены бороться за место на мундиале через плей-офф. Предстоящие задачи команды и изменения в составе находятся в центре внимания болельщиков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, в первом раунде плей-офф сборная Италии встретится с командой Беларуси, занимающей 52-е место в рейтинге ФИФА. Первый матч этого двухматчевого противостояния пройдет 9 октября на стадионе имени Давида Петриашвили в Тбилиси (Грузия) на нейтральном поле. Ответная встреча состоится 13 октября на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Поскольку с 2022 года Белорусская федерация футбола вынуждена проводить домашние матчи на нейтральных полях, игра была перенесена в Тбилиси.

Возвращение опытных игроков в состав

Главный тренер Андреа Сончин вызвал на сбор, который начнется на базе в Коверчано, 28 футболисток. Примечательно, что после длительного перерыва в состав вернулись Мартина Розуччи и Аннамария Сертурини. В частности, Аннамария Сертурини вернулась в строй впервые после серьезной травмы колена — разрыва крестообразных связок. Также вызовы в сборную получили Астрид Джиларди и Элиза Полли.

По сообщению Итальянской федерации футбола, команда будет проводить тренировки в Федеральном техническом центре в Коверчано до 7 октября, после чего отправится в столицу Грузии. Утром 10 октября футболистки вернутся во Флоренцию, чтобы продолжить подготовку к ответному матчу на стадионе «Артемио Франки». Эта арена всегда была удачной для итальянок: ранее здесь были одержаны крупные победы над сборными Португалии и Израиля.

Решающие этапы впереди

Если сборная Италии успешно преодолеет барьер в лице Беларуси, то в начале декабря она встретится в решающем матче с победителем пары Финляндия — Сербия. 32 европейские сборные борются за последние семь путевок на мундиаль, который впервые пройдет в Южной Америке, а также за одно место в межконтинентальном плей-офф. Примечательно, что в отличие от группового этапа, на этом чемпионате мира будет использоваться система VAR.

Расширенный состав сборной Италии, вызванный на этот сбор, выглядит следующим образом:

  • Вратари: Ракеле Бальди, Франческа Дуранте, Астрид Джиларди, Лаура Джулиани;
  • Защитники: Элиза Бартоли, Валентина Бергамаски, Лиза Боаттин, Федерика Д’Аурика, Лючия Ди Гульельмо, Мартина Ленцини, Элизабетта Оливьеро, Мартина Розуччи, Чечилия Сальваи, Анджелика Соффиа;
  • Полузащитники: Арианна Карузо, Джулия Драгони, Мануэла Джульяно, Джада Грегги, Ева Шатцер, Аннамария Сертурини, Эмма Северини;
  • Нападающие: Барбара Бонансеа, Микела Камбьяги, София Канторе, Кристиана Джирелли, Бенедетта Глионна, Мартина Пьемонте, Элиза Полли.

Чемпионат мираИталияБеларусьПлей-оффЖенский футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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