Четыре наших боксера выйдут на ринг за финал: известны время боев

На проходящих в Айти и Нагое Азиатских играх соревнования по боксу вступили в решающую фазу. Завтра четыре представителя сборной Узбекистана поднимутся на ринг за путевку в финал.

Примечательно, что все узбекские мастера кожаной перчатки продолжают борьбу за медали в различных весовых категориях. Теперь их ждут важнейшие поединки, которые выведут их в финал.

Все бои начнутся в 09:00 по ташкентскому времени.

Первой на ринг выйдет Феруза Казакова

Защищающая честь Узбекистана в весовой категории до 51 кг Феруза Казакова сразится за путевку в финал с представительницей Китая У Юй.

Их полуфинальный поединок назначен на 09:00 по ташкентскому времени.

Для Казаковой этот бой станет одним из важнейших в рамках турнира. Победа даст ей возможность побороться за золотую медаль в финале.

Ситору Турдибекову ждет бой против олимпийской чемпионки

В еще одном интересном полуфинальном поединке в весовой категории до 60 кг на ринг выйдет Ситора Турдибекова.

Ее соперницей станет представительница Китайского Тайбэя Линь Юйтин.

Бой запланирован на 09:30.

Для Турдибековой этот матч станет решающим на пути к финалу. Теперь узбекская боксерша продемонстрирует свои возможности на ринге против грозной соперницы.

Шавкатжон Болтаев против представителя Казахстана

В весовой категории до 70 кг за финал поднимется на ринг Шавкатжон Болтаев.

Его соперником по полуфиналу станет представитель Казахстана Торехан Сабырхан.

Данный бой начнется в 11:00.

Поединок между двумя боксерами имеет особое значение, так как в нем решится судьба путевки в финал. Главная задача для Болтаева — завершить бой победой и завоевать право побороться за главный приз Азиатских игр.

Соперник Турабека Хабибуллаева — представитель Индии

В четвертом полуфинальном бою дневной программы в весовой категории до 90 кг на ринг выйдет Турабек Хабибуллаев.

Его соперником станет представитель Индии Капил Покхария.

Бой назначен на 11:30.

Если Хабибуллаев также одержит победу, он проложит путь в финал и получит возможность побороться за золотую медаль.

Завтрашние бои — важный день для узбекских боксеров

Таким образом, завтра на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 четыре узбекских боксера выйдут на ринг за путевку в финал.

Вес Представитель Узбекистана Соперник Время -51 кг Феруза Казакова У Юй (Китай) 09:00 -60 кг Ситора Турдибекова Линь Юйтин (Китайский Тайбэй) 09:30 -70 кг Шавкатжон Болтаев Торехан Сабырхан (Казахстан) 11:00 -90 кг Турабек Хабибуллаев Капил Покхария (Индия) 11:30

Все время указано по ташкентскому времени.

Теперь каждый бой — это новое испытание для узбекских боксеров. После четырех поединков на пороге финала результаты на ринге определят, кто будет бороться за золотую медаль.

А для узбекских любителей бокса завтрашний день вновь привлечет внимание к рингам Айти и Нагои.