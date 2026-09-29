Четыре наших боксера выйдут на ринг за финал: известны время боев

·9·Спорт
Четыре наших боксера выйдут на ринг за финал: известны время боев

На проходящих в Айти и Нагое Азиатских играх соревнования по боксу вступили в решающую фазу. Завтра четыре представителя сборной Узбекистана поднимутся на ринг за путевку в финал.

Примечательно, что все узбекские мастера кожаной перчатки продолжают борьбу за медали в различных весовых категориях. Теперь их ждут важнейшие поединки, которые выведут их в финал.

Все бои начнутся в 09:00 по ташкентскому времени.

Первой на ринг выйдет Феруза Казакова

Защищающая честь Узбекистана в весовой категории до 51 кг Феруза Казакова сразится за путевку в финал с представительницей Китая У Юй.

Их полуфинальный поединок назначен на 09:00 по ташкентскому времени.

Для Казаковой этот бой станет одним из важнейших в рамках турнира. Победа даст ей возможность побороться за золотую медаль в финале.

Ситору Турдибекову ждет бой против олимпийской чемпионки

В еще одном интересном полуфинальном поединке в весовой категории до 60 кг на ринг выйдет Ситора Турдибекова.

Ее соперницей станет представительница Китайского Тайбэя Линь Юйтин.

Бой запланирован на 09:30.

Для Турдибековой этот матч станет решающим на пути к финалу. Теперь узбекская боксерша продемонстрирует свои возможности на ринге против грозной соперницы.

Шавкатжон Болтаев против представителя Казахстана

В весовой категории до 70 кг за финал поднимется на ринг Шавкатжон Болтаев.

Его соперником по полуфиналу станет представитель Казахстана Торехан Сабырхан.

Данный бой начнется в 11:00.

Поединок между двумя боксерами имеет особое значение, так как в нем решится судьба путевки в финал. Главная задача для Болтаева — завершить бой победой и завоевать право побороться за главный приз Азиатских игр.

Соперник Турабека Хабибуллаева — представитель Индии

В четвертом полуфинальном бою дневной программы в весовой категории до 90 кг на ринг выйдет Турабек Хабибуллаев.

Его соперником станет представитель Индии Капил Покхария.

Бой назначен на 11:30.

Если Хабибуллаев также одержит победу, он проложит путь в финал и получит возможность побороться за золотую медаль.

Завтрашние бои — важный день для узбекских боксеров

Таким образом, завтра на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 четыре узбекских боксера выйдут на ринг за путевку в финал.

Вес

Представитель Узбекистана

Соперник

Время

-51 кг

Феруза Казакова

У Юй (Китай)

09:00

-60 кг

Ситора Турдибекова

Линь Юйтин (Китайский Тайбэй)

09:30

-70 кг

Шавкатжон Болтаев

Торехан Сабырхан (Казахстан)

11:00

-90 кг

Турабек Хабибуллаев

Капил Покхария (Индия)

11:30

Все время указано по ташкентскому времени.

Теперь каждый бой — это новое испытание для узбекских боксеров. После четырех поединков на пороге финала результаты на ринге определят, кто будет бороться за золотую медаль.

А для узбекских любителей бокса завтрашний день вновь привлечет внимание к рингам Айти и Нагои.

Азиатские игры Айти-Нагоя-2026Феруза КазаковаСитора ТурдибековаТурабек Хабибуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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