Четыре наших боксера выйдут на ринг за финал: известны время боев
На проходящих в Айти и Нагое Азиатских играх соревнования по боксу вступили в решающую фазу. Завтра четыре представителя сборной Узбекистана поднимутся на ринг за путевку в финал.
Примечательно, что все узбекские мастера кожаной перчатки продолжают борьбу за медали в различных весовых категориях. Теперь их ждут важнейшие поединки, которые выведут их в финал.
Все бои начнутся в 09:00 по ташкентскому времени.
Первой на ринг выйдет Феруза Казакова
Защищающая честь Узбекистана в весовой категории до 51 кг Феруза Казакова сразится за путевку в финал с представительницей Китая У Юй.
Их полуфинальный поединок назначен на 09:00 по ташкентскому времени.
Для Казаковой этот бой станет одним из важнейших в рамках турнира. Победа даст ей возможность побороться за золотую медаль в финале.
Ситору Турдибекову ждет бой против олимпийской чемпионки
В еще одном интересном полуфинальном поединке в весовой категории до 60 кг на ринг выйдет Ситора Турдибекова.
Ее соперницей станет представительница Китайского Тайбэя Линь Юйтин.
Бой запланирован на 09:30.
Для Турдибековой этот матч станет решающим на пути к финалу. Теперь узбекская боксерша продемонстрирует свои возможности на ринге против грозной соперницы.
Шавкатжон Болтаев против представителя Казахстана
В весовой категории до 70 кг за финал поднимется на ринг Шавкатжон Болтаев.
Его соперником по полуфиналу станет представитель Казахстана Торехан Сабырхан.
Данный бой начнется в 11:00.
Поединок между двумя боксерами имеет особое значение, так как в нем решится судьба путевки в финал. Главная задача для Болтаева — завершить бой победой и завоевать право побороться за главный приз Азиатских игр.
Соперник Турабека Хабибуллаева — представитель Индии
В четвертом полуфинальном бою дневной программы в весовой категории до 90 кг на ринг выйдет Турабек Хабибуллаев.
Его соперником станет представитель Индии Капил Покхария.
Бой назначен на 11:30.
Если Хабибуллаев также одержит победу, он проложит путь в финал и получит возможность побороться за золотую медаль.
Завтрашние бои — важный день для узбекских боксеров
Таким образом, завтра на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 четыре узбекских боксера выйдут на ринг за путевку в финал.
Вес
Представитель Узбекистана
Соперник
Время
-51 кг
Феруза Казакова
У Юй (Китай)
09:00
-60 кг
Ситора Турдибекова
Линь Юйтин (Китайский Тайбэй)
09:30
-70 кг
Шавкатжон Болтаев
Торехан Сабырхан (Казахстан)
11:00
-90 кг
Турабек Хабибуллаев
Капил Покхария (Индия)
11:30
Все время указано по ташкентскому времени.
Теперь каждый бой — это новое испытание для узбекских боксеров. После четырех поединков на пороге финала результаты на ринге определят, кто будет бороться за золотую медаль.
А для узбекских любителей бокса завтрашний день вновь привлечет внимание к рингам Айти и Нагои.
Комментарии 0
…