Apple призвала обновить старые ОС из-за угрозы безопасности

·23·Технологии
Apple призвала обновить старые ОС из-за угрозы безопасности

Компания Apple устранила критическую уязвимость в операционных системах iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 для устройств iPhone, iPad и Мак. Эксперты отмечают, что данная брешь в безопасности могла использоваться киберпреступниками для проведения высокотехнологичных атак на конкретных лиц. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания TechCrunch, опасная ошибка была обнаружена в основном графическом движке, отвечающем за пользовательский интерфейс и графику. Это важное открытие было сделано группой по безопасности продуктов компании Meta. Подробности ошибки, официально получившей индекс КВЭ-2026-86950, не разглашаются.

Угроза в графическом движке

Обычно графический движок устройства имеет широкий доступ к другим частям операционной системы. В случае успешной атаки хакеры могли получить возможность кражи широкого спектра личных данных с зараженного устройства. Однако представители Apple и Meta не дали комментариев о том, как была обнаружена эта уязвимость и сколько пользователей пострадало.

Хотя эта ошибка затронула предыдущие поколения ОС Apple, они все еще широко используются. Согласно собственной статистике компании, почти четверо из пяти владельцев iPhone продолжают использовать версию iOS 26. Новейшие версии iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, выпущенные в начале этого месяца, защищены от данной угрозы.

Новые угрозы типа зеро-клик

Незадолго до выпуска этого патча безопасности Apple устранила еще одну критическую ошибку КВЭ-2026-86869. Бельгийский центр кибербезопасности иронПеак установил, что это уязвимость типа «зеро-клик», которая активируется через iMessage без ведома пользователя и без каких-либо действий с его стороны. Подобные инструменты высоко ценятся разработчиками шпионского ПО.

Исследователи сообщили, что этот вредоносный код мог обходить уровень защиты iMessage и захватывать контроль над устройством. Apple решила эту проблему в новых операционных системах, выпущенных в сентябре, и выразила благодарность авторам исследования.

AppleiOS 26КибербезопасностьiPhoneТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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