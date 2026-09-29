Смартфон Vivo Кс500 Pro поступил в продажу на китайском рынке

·2·Технологии
Смартфон Vivo Кс500 Pro поступил в продажу на китайском рынке

Согласно данным Иксбт.ком, компания Vivo официально начала продажи своего нового флагманского устройства — смартфона Vivo Кс500 Pro на китайском рынке. Этот передовой гаджет предназначен для пользователей, ищущих современные технологии и высокую производительность, и привлекает внимание тем, что впервые на мировом рынке оснащен новейшим процессором и продвинутыми оптическими системами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В сообщении отмечается, что новое устройство первым в мире работает на базе однокристальной системы флагманского уровня Dimensity 9600 Pro. Этот процессор позволяет смартфону без труда справляться с самыми тяжелыми задачами и обеспечивает энергоэффективность.

Цены и варианты памяти

Стартовая цена модели Vivo Кс500 Pro, представленной на китайском рынке, составляет 6499 юаней. За эту сумму предлагается базовая версия с 12 GB RAM и 256 GB встроенной памяти. Для тех, кто ищет максимальные возможности, подготовлена топовая конфигурация с 16 GB RAM и 1 TB встроенной памяти, которая оценивается в 8999 юаней.

Дисплей и визуальные возможности

Смартфон оснащен 6,36-дюймовым экраном на базе люминесцентного материала К11 от компании БОЭ. Технология ЛТПО 8Т поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Hz, минимальную аппаратную яркость 1 нит, а также Долбй Висион, ХДР10+ и круговую поляризацию света 2.0.

В плане оптических возможностей устройство также показывает высокие результаты. Основная камера Зеисс Ultra Дйнамик оснащена технологией ВКС 4.0 и покрытием Зеисс Т*. Также модель является первым устройством с сенсором БлуеТуч 900, обеспечивающим динамический диапазон до 17 EV. В системе камер используется супертелеобъектив Зеисс АПО с сенсором Блуепринт кс Sony ЛЙТИА 610 и фокусным расстоянием 85 мм.

Vivo Кс500 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6510 mAh. Батарея поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 90 В и беспроводную мощностью 40 В. Покупателям устройство предлагается в четырех цветовых вариантах.

VivoСмартфоныDimensity 9600 ProZeissТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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