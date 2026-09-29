В Фергане еще один малыш возвращен матери
В результате исполнительных действий, проведенных государственным исполнителем Бюро принудительного исполнения города Маргилана У. Аширалиевой, несовершеннолетний А.М., 2019 года рождения, был передан на воспитание матери — И.Д.
В процессе обеспечения исполнения вступившего в законную силу решения суда приоритетной задачей были определены права и законные интересы ребенка.
Самое радостное — малыш снова в любящих объятиях матери!
Мать и ребенок — снова вместе!
В еще одну семью вернулась радость!
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