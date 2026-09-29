В Фергане еще один малыш возвращен матери

·0·Общество
В Фергане еще один малыш возвращен матери

В результате исполнительных действий, проведенных государственным исполнителем Бюро принудительного исполнения города Маргилана У. Аширалиевой, несовершеннолетний А.М., 2019 года рождения, был передан на воспитание матери — И.Д.

В процессе обеспечения исполнения вступившего в законную силу решения суда приоритетной задачей были определены права и законные интересы ребенка.

Самое радостное — малыш снова в любящих объятиях матери!

Мать и ребенок — снова вместе!

В еще одну семью вернулась радость!

МаргиланБюро принудительного исполненияУ. АширалиеваА.М. (права детей)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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