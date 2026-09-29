Барнохон Сайфуллаева стала чемпионкой Азиатских игр

Копилка делегации Узбекистана пополнилась еще одной золотой медалью на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026. Член национальной сборной по легкой атлетике Барнохон Сайфуллаева завоевала чемпионский титул в прыжках в высоту.

В соревнованиях, прошедших 29 сентября, наша соотечественница зафиксировала результат 1,90 метра и стала обладательницей золотой медали Азиатских игр.

Барнохон Сайфуллаева — чемпионка Азиатских игр

Защищавшая честь Узбекистана в программе прыжков в высоту Барнохон Сайфуллаева завершила состязания с высоким результатом.

Узбекская легкоатлетка покорила высоту 1 метр 90 сантиметров, превзошла всех соперниц и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Этот результат принес ей золотую медаль Азиатских игр Айчи-Нагоя-2026.

Очередное золото делегации Узбекистана

Чемпионство Сайфуллаевой стало еще одним радостным результатом для делегации Узбекистана 29 сентября.

В Айчи-Нагое спортсмены нашей страны продолжают борьбу за медали в различных видах спорта. А Барнохон Сайфуллаева высоко подняла флаг Узбекистана в легкой атлетике.

1,90 метра — результат, достаточный для золотой медали.

Важная победа в прыжках в высоту

Прыжки в высоту в легкой атлетике требуют от спортсмена не только физической подготовки, но и точности с устойчивостью при каждой попытке.

Барнохон Сайфуллаева достойно продемонстрировала свои возможности на Айчи-Нагоя-2026 и в итоге завоевала чемпионство.

Таким образом, делегация Узбекистана обогатилась еще одной золотой медалью.

А прыжок Барнохон Сайфуллаевой на 1,90 метра вошел в историю как золотой результат узбекской легкой атлетики на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026.