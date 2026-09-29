Барнохон Сайфуллаева стала чемпионкой Азиатских игр
Копилка делегации Узбекистана пополнилась еще одной золотой медалью на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026. Член национальной сборной по легкой атлетике Барнохон Сайфуллаева завоевала чемпионский титул в прыжках в высоту.
В соревнованиях, прошедших 29 сентября, наша соотечественница зафиксировала результат 1,90 метра и стала обладательницей золотой медали Азиатских игр.
Барнохон Сайфуллаева — чемпионка Азиатских игр
Защищавшая честь Узбекистана в программе прыжков в высоту Барнохон Сайфуллаева завершила состязания с высоким результатом.
Узбекская легкоатлетка покорила высоту 1 метр 90 сантиметров, превзошла всех соперниц и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Этот результат принес ей золотую медаль Азиатских игр Айчи-Нагоя-2026.
Очередное золото делегации Узбекистана
Чемпионство Сайфуллаевой стало еще одним радостным результатом для делегации Узбекистана 29 сентября.
В Айчи-Нагое спортсмены нашей страны продолжают борьбу за медали в различных видах спорта. А Барнохон Сайфуллаева высоко подняла флаг Узбекистана в легкой атлетике.
1,90 метра — результат, достаточный для золотой медали.
Важная победа в прыжках в высоту
Прыжки в высоту в легкой атлетике требуют от спортсмена не только физической подготовки, но и точности с устойчивостью при каждой попытке.
Барнохон Сайфуллаева достойно продемонстрировала свои возможности на Айчи-Нагоя-2026 и в итоге завоевала чемпионство.
Таким образом, делегация Узбекистана обогатилась еще одной золотой медалью.
А прыжок Барнохон Сайфуллаевой на 1,90 метра вошел в историю как золотой результат узбекской легкой атлетики на Азиатских играх Айчи-Нагоя-2026.
Комментарии 0
…