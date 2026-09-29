Ханси Флик признан лучшим тренером сентября в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик был признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам сентября. Немецкий специалист по результатам голосования опередил Диего Симеоне и Мануэля Пеллегрини.

Каталонцы под руководством Флика провели сентябрь без поражений, выиграв все четыре матча. В этих встречах «Барселона» забила в ворота соперников в общей сложности 19 голов.

«Барселона» не щадила соперников в сентябре

Каталонцы начали месяц с гостевого матча против «Валенсии».

В этом поединке подопечные Флика разгромили соперника со счетом 5:0. После крупной победы «Барселона» провела еще одну гостевую игру против «Леванте».

Этот матч также завершился победой каталонцев — 4:2.

Таким образом, уже в первых двух матчах сентября команда забила 9 голов и в очередной раз заявила о своих амбициях в чемпионской гонке.

Шоу со счетом 7:2 против «Расинга»

Одну из самых результативных игр сентября «Барселона» провела на своем поле против «Расинга».

Команда Флика разгромила соперника со счетом 7:2.

Семь забитых мячей в матче в очередной раз продемонстрировали атакующий потенциал каталонцев. Команда поддерживала высокую активность у чужих ворот.

Месяц завершился победой над «Севильей»

В четвертой и последней встрече сентября «Барселона» принимала «Севилью».

Каталонцы и в этом матче ушли с поля победителями — 3:1.

В итоге подопечные Флика одержали четыре победы за месяц.

Соперник Счет «Валенсия» 5:0 «Леванте» 4:2 «Расинг» 7:2 «Севилья» 3:1

Итого: 4 победы, 19 голов.

Кого опередил Флик?

В голосовании за лучшего тренера Ла Лиги по итогам сентября помимо Флика в числе кандидатов также были главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.

В итоге немецкий специалист занял первое место.

Это очередная важная оценка работы Флика в «Барселоне». Особенно учитывая, что отсутствие потерянных очков командой в сентябре стало главным фактором успешных результатов специалиста.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге

Успешная сентябрьская серия также повлияла на позицию «Барселоны» в чемпионате.

В настоящее время каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 21 очко.

Теперь перед командой Флика стоит следующая задача — сохранить этот темп.

Свой следующий матч в чемпионате «Барселона» проведет 10 октября на своем поле против «Хетафе».

После четырех побед и 19 голов в сентябре все внимание приковано к следующему матчу подопечных Флика. Лидер Ла Лиги теперь постарается продолжить победную серию и в октябре.