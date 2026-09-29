Ханси Флик признан лучшим тренером сентября в Ла Лиге
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик был признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам сентября. Немецкий специалист по результатам голосования опередил Диего Симеоне и Мануэля Пеллегрини.
Каталонцы под руководством Флика провели сентябрь без поражений, выиграв все четыре матча. В этих встречах «Барселона» забила в ворота соперников в общей сложности 19 голов.
«Барселона» не щадила соперников в сентябре
Каталонцы начали месяц с гостевого матча против «Валенсии».
В этом поединке подопечные Флика разгромили соперника со счетом 5:0. После крупной победы «Барселона» провела еще одну гостевую игру против «Леванте».
Этот матч также завершился победой каталонцев — 4:2.
Таким образом, уже в первых двух матчах сентября команда забила 9 голов и в очередной раз заявила о своих амбициях в чемпионской гонке.
Шоу со счетом 7:2 против «Расинга»
Одну из самых результативных игр сентября «Барселона» провела на своем поле против «Расинга».
Команда Флика разгромила соперника со счетом 7:2.
Семь забитых мячей в матче в очередной раз продемонстрировали атакующий потенциал каталонцев. Команда поддерживала высокую активность у чужих ворот.
Месяц завершился победой над «Севильей»
В четвертой и последней встрече сентября «Барселона» принимала «Севилью».
Каталонцы и в этом матче ушли с поля победителями — 3:1.
В итоге подопечные Флика одержали четыре победы за месяц.
Соперник
Счет
«Валенсия»
5:0
«Леванте»
4:2
«Расинг»
7:2
«Севилья»
3:1
Итого: 4 победы, 19 голов.
Кого опередил Флик?
В голосовании за лучшего тренера Ла Лиги по итогам сентября помимо Флика в числе кандидатов также были главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини.
В итоге немецкий специалист занял первое место.
Это очередная важная оценка работы Флика в «Барселоне». Особенно учитывая, что отсутствие потерянных очков командой в сентябре стало главным фактором успешных результатов специалиста.
«Барселона» лидирует в Ла Лиге
Успешная сентябрьская серия также повлияла на позицию «Барселоны» в чемпионате.
В настоящее время каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 21 очко.
Теперь перед командой Флика стоит следующая задача — сохранить этот темп.
Свой следующий матч в чемпионате «Барселона» проведет 10 октября на своем поле против «Хетафе».
После четырех побед и 19 голов в сентябре все внимание приковано к следующему матчу подопечных Флика. Лидер Ла Лиги теперь постарается продолжить победную серию и в октябре.
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