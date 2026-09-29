Google окончательно отключает Google Assistant в Android

·3·Технологии
Google окончательно отключает Google Assistant в Android

Компания Google начала решающий этап процесса постепенного отключения голосового помощника Google Assistant в операционной системе Android. Это изменение вызывает недовольство многих пользователей, поскольку в системе полностью исчезла возможность отказаться от перехода на нейросеть Gemini и вернуть старого помощника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Как сообщает издание иксбт.ком, корпорация ранее объявляла о том, что официально прекратит поддержку данного сервиса. Активная фаза процесса начала широко ощущаться с начала сентября и в настоящее время охватывает всё больше владельцев устройств.

Недовольство пользователей и новые ограничения

Удаление функций Google Assistant подтвердили владельцы смартфонов брендов Pixel и Samsung. Пользователи жалуются на то, что в настройках исчезла кнопка возврата к предыдущему помощнику.

Интересно, что в качестве особенности переходного периода приложение Google Assistant пока продолжает работать на устройствах iPhone. Это показывает, что компания отключает все компоненты не сразу, а поэтапно.

Различия в возможностях Gemini и Ассистант

Google активно продвигает искусственный интеллект Gemini в качестве своего нового флагманского продукта. Однако на практике выяснилось, что между двумя сервисами существуют заметные различия.

Эксперты и пользователи отмечают, что Gemini значительно превосходит предшественника в общении и выполнении сложных запросов. В то же время старый Google Assistant был гораздо удобнее и глубже интегрирован в управление устройствами, системами умного дома и другими сервисами Google.

Именно потеря возможности привычного управления бытовой техникой вызывает волну недовольства среди интернет-пользователей. Останется ли компания верна своему решению или представит новые функции по требованию пользователей, пока неизвестно.

GoogleAndroidGeminiGoogle AssistantТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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