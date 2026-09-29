Аргентина временно выведет из обращения футболку с номером 10 Лионеля Месси

·43·Спорт
Аргентина временно выведет из обращения футболку с номером 10 Лионеля Месси

Ассоциация футбола Аргентины приняла решение отдать дань уважения одному из величайших игроков в истории мирового футбола — Лионелю Месси. Согласно этому решению, культовый номер 10 будет временно выведен из обращения в национальной сборной до тех пор, пока легендарный нападающий не проведет свой последний матч. Этот шаг был предпринят в знак признания огромного вклада восьмикратного обладателя «Золотого мяча», который объявил о завершении своей международной карьеры в конце августа 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации Goal.com, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил это решение перед предстоящими сборами: «Никто не будет носить номер 10 до тех пор, пока Лео Месси не завершит выступления». Таким образом, в период между сентябрьскими и октябрьскими международными матчами этот номер останется вакантным. Известный аргентинский инсайдер Фабрицио Романо также подчеркнул, что это станет фундаментом для совершенно новой эры «Альбиселесте», которая начнется с 2027 года.

Последний аккорд на международной арене

Хотя правила ФИФА требуют сквозной нумерации в официальных турнирах, гибкий регламент товарищеских матчей позволяет Ассоциации футбола Аргентины проявить такой жест уважения. Это перекликается с мнением президента АФА Клаудио Тапии, высказанным в 2024 году, когда он предложил навсегда закрепить номер 10 за Месси или вывести его из обращения после официального завершения карьеры игрока в сборной.

В матчах, которые пройдут в конце сентября и начале октября, номер десять в составе сборной Аргентины будет полностью исключен. В частности, 30 сентября команда сыграет против Боливии в Кордове, а 3 октября примет на своем поле сборную Буркина-Фасо. В этих встречах Лионель Месси не примет участия, так как тренерский штаб решил поберечь его для прощального матча.

Торжественное прощание на «Эстадио Монументаль»

Последняя встреча, получившая название «Гранд-финал» для величайшего футболиста всех времен, запланирована на 6 октября 2026 года. В этот день сборная Аргентины проведет матч против сборной Бенина на легендарном стадионе «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе. Этот поединок станет 208-м в составе национальной команды и последним в карьере Лионеля Месси.

Этот прощальный матч задуман как завершение целой эпохи в аргентинском футболе и центральное событие переходного периода. Ожидается, что только после игры с Бенином Ассоциация футбола Аргентины официально рассмотрит вопрос о том, кому в будущем достанется номер 10. Миллионы болельщиков в Буэнос-Айресе получат возможность в последний раз увидеть своего кумира на поле.

Лионель МессиАргентинаНомер 10ФутболПрощальный матч
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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