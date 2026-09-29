В школьных учебниках более 1200 ошибок: в Узбекистане кардинально обновляется образование!

·64·Узбекистан
В школьных учебниках более 1200 ошибок: в Узбекистане кардинально обновляется образование!

Вопрос качества учебников в системе школьного образования Узбекистана, который на протяжении многих лет вызывал справедливые нарекания со стороны родителей и специалистов, был рассмотрен на уровне главы государства. Президент Шавкат Мирзиёев подробно ознакомился с презентациями, касающимися внедрения учебников нового поколения, налаживания дуального образования между вузами и промпредприятиями, а также деятельности филиала Ляонинского педагогического университета.

В процессе глубокой экспертизы прежних учебных программ вскрылись шокирующие цифры: в 260 учебниках было выявлено ровно 1 257 смысловых ошибок, а еще в 51 учебнике — 464 грубые ошибки перевода. На фоне критики несоответствия информации возрасту детей и ее ориентации на сухую зубрежку, система полностью переводится на передовые стандарты Финляндии и Сингапура.

«1257 ошибок, финский сертификат и сингапурская модель»: 5 ключевых пунктов реформы

Наиболее важные официальные факты по экспертизе и обновлению школьных учебников:

  • В старых учебниках разоблачены тысячи ошибок: выявлено 1 257 смысловых ошибок в 260 книгах и 464 ошибки перевода в 51 книге;

  • От сухой зубрежки к самостоятельному мышлению: поскольку старые программы заставляли детей исключительно зубрить, они не развивали критическое мышление и практические навыки;

  • Стандарты Финляндии и Сингапура: книги для начальных классов сертифицированы Финским образовательным альянсом, а точные и естественные науки для 5–7 классов переведены на сингапурскую методику;

  • 1 342 новых пособия до 2027 года: в программы добавляются 255 уроков по профориентации, 300 тем по экологии, а также блоки финансовой и цифровой грамотности;

  • Переподготовлено свыше 200 тысяч учителей: прошли повышение квалификации 110 тысяч преподавателей начальных классов, а тренеры, подготовленные при участии сингапурских специалистов, обучили еще 90 тысяч педагогов новым методикам.

Классификация прежних проблем учебников Узбекистана и стандартов нового поколения

Анализ показателей выявленных недостатков и внедряемых международных изменений:

Направление и критерии анализа

Ситуация, выявленная в анализе старых учебников

Учебники и стандарты нового поколения

Масштаб выявленных ошибок

1 257 ошибок в 260 учебниках, 464 переводческих дефекта в 51

Полная переработка на основе международной экспертизы и жестких стандартов

Методология обучения

Сухая зубрежка, сложная информация, не соответствующая возрасту

Практический анализ, критическое мышление и формирование навыков

База начального образования

Традиционные местные программы

Сертификат Финского образовательного альянса (Finnish Education Alliance)

Точные и естественные науки (5–7 классы)

Теоретическая нагрузка по математике, физике, химии и биологии

Программы на основе сингапурской системы образования и опыта

Интеграция современных знаний

Темы, оторванные от практической жизни

255 уроков профориентации, 300 тем по экологии, блоки финансов и IT

Повышение квалификации педагогов

Теоретические курсы повышения квалификации

Переподготовка 90 тысяч учителей через 121 мастер-тренера в сотрудничестве с Сингапуром

Педагогическая и общественная экспертиза: почему обновление школьной программы определяет будущее?

Выводы международных экспертов, методистов и педагогов в сфере образования:

  • «Ошибочный учебник — разрушенная логика и угроза безграмотности»: наличие десятков ошибок в одной книге приводило к укоренению в сознании миллионов детей неверных понятий; грубые путаницы в переводах гасили интерес учащихся к наукам; поэтому открытое признание ошибок и полный аудит учебников стали важнейшим шагом на пути оздоровления сферы образования;

  • Национализация финского и сингапурского феноменов: системы Сингапура и Финляндии, являющиеся мировыми лидерами по международному рейтингу PISA, известны именно тем, что учат ребенка мыслить самостоятельно, применять теорию на практике; внедрение данной методологии в национальные школы повысит глобальную конкурентоспособность молодежи;

  • Реформа не сработает без учителей: даже самая совершенная книга потеряет свою силу, если попадет в руки преподавателя, не знающего, как ею пользоваться; переподготовка 110 тысяч учителей начальных классов и курсы с участием сингапурских тренеров закладывают основу для правильного применения новых учебников в школах.

А как вы считаете, сможет ли применение опыта Финляндии и Сингапура принести ожидаемый результат в деле искоренения тысяч ошибок в школьных учебниках и системы сухой зубрежки? Насколько вы удовлетворены качеством нынешних школьных книг, которыми пользуются ваши дети или близкие? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом важнейших изменений в системе образования со всеми родителями и учителями!

Шавкат МирзиёевФинский образовательный альянсСингапурская система образованияфилиал Ляонинского педагогического университета
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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