Ферран Сориано обратился к сотрудникам Манчестер Сити

·5·Спорт
Ферран Сориано обратился к сотрудникам Манчестер Сити

Исполнительный директор клуба «Манчестер Сити» Ферран Сориано в конфиденциальном и резком видеообращении к сотрудникам команды заявил о категорическом отрицании обвинений в финансовых нарушениях. Согласно информации, опубликованной Даилй Маил Sport, глава клуба подчеркнул, что существуют неопровержимые доказательства, опровергающие все претензии, лежащие в основе обвинений, и что в ходе апелляционного процесса они полностью докажут свою правоту. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что независимая комиссия объявила о том, что «Манчестер Сити» на протяжении девяти сезонов систематически нарушал правила Английской Премьер-лиги. Лига утверждает, что клуб искусственно завышал доходы и скрывал расходы путем заключения фиктивных коммерческих сделок со спонсорами. Данная ситуация, в рамках которой предполагается, что личные средства владельца тайно вносились в клуб через спонсоров из Абу-Даби, составляет сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов и нарушает ограничения чемпионата, а также УЕФА.

Финансовые обвинения и ложные претензии

В своем обращении к сотрудникам Сориано твердо подчеркнул, что в основе этого дела лежат абсолютно ложные обвинения. По его словам, всё дело Премьер-лиги основано на единственном предположении, что личные деньги владельца клуба тайно вносились через спонсоров из Абу-Даби. Однако клуб предоставил комиссии достаточные доказательства, включая банковские выписки, переводы и свидетельские показания.

Сориано заявил, что десятки доказательств, представленных в ходе расследования, были намеренно проигнорированы, а выводы комиссии основаны на предвзятой теории заговора Премьер-лиги. По его мнению, любые другие ложные обвинения вытекают именно из этого центрального и необоснованного вывода, и они полностью докажут это в апелляции.

Напряженная ситуация в обществе

Несмотря на уверенные и решительные заявления перед сотрудниками, согласно видео, опубликованному Sky News, Сориано столкнулся с жесткими вопросами журналистов на одном из публичных мероприятий. На вопрос от имени общественности и футбольных болельщиков: «Премьер-лига подтвердила, что вы обманывали почти десять лет, принесете ли вы извинения болельщикам?», руководитель ответил резко.

Исполнительный директор организации, несмотря на настойчивые вопросы корреспондентов, ограничился короткой фразой: «Мне нечего сказать, спасибо», и ушел от камер. Этот скандал еще больше усилил давление вокруг клуба, и ожидается, что предстоящие судебные разбирательства станут одним из крупнейших событий в английском футболе.

Манчестер СитиФерран СорианоПремьер-лигаФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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