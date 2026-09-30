Манчестер Сити признан виновным в 115 финансовых нарушениях

В английском футболе произошло беспрецедентное событие. Во вторник Английская Премьер-лига опубликовала официальное заявление, в котором обвинила десятикратного чемпиона, клуб «Манчестер Сити», в 115 нарушениях финансовых правил. Это решение вызвало широкий резонанс в английском футбольном сообществе, сделав вопросы и прогнозы о будущем клуба главной темой дня. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На данный момент экспертов и болельщиков больше всего интересует вопрос о том, какое наказание может быть назначено «горожанам». Возможные последствия весьма серьезны: они включают огромные штрафы, снятие очков в турнирной таблице, запрет на трансферы и даже исключение из Премьер-лиги.

Самые тяжелые сценарии и риск вылета в низшие лиги

Как сообщает издание Bild, известный английский журналист Бен Джейкобс привел предположения о том, что в худшем случае клуб может быть отправлен в пятый дивизион — за пределы системы профессионального английского футбола. Хотя экспертам это кажется практически невозможным, серьезность ситуации указывает на то, что над клубом сгущаются тучи.

Интернет-сайт и радиостанция Талкспорт также выдвинули этот тревожный сценарий. По их данным, Английская футбольная лига (ЭФЛ), управляющая тремя профессиональными дивизионами ниже Премьер-лиги, готова сотрудничать с АПЛ. Если будут приняты самые жесткие меры, «Манчестер Сити» может быть исключен не только из Премьер-лиги, но и из всех дивизионов ЭФЛ, что может привести к полному исчезновению клуба из профессионального футбола Англии.

Какого наказания требует Премьер-лига?

По словам журналиста Бена Джейкобса, руководство Премьер-лиги требует применить к «Манчестер Сити» крайне суровые и беспрецедентные меры, включая снятие большого количества очков и перевод клуба в низший дивизион. Хотя окончательное решение еще не принято, очевидно, что подобные радикальные меры окажут серьезное влияние не только на результаты команды в сезоне, но и на экономику и рейтинг всего английского футбола.

Данный вердикт в отношении клуба служит важным испытанием, демонстрирующим, насколько строго должны соблюдаться правила финансового фэйр-плей в английском футболе. Результаты расследования и последующие дисциплинарные меры остаются в центре внимания мирового футбольного сообщества.