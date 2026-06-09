Будущий соперник Узбекистана — сборная ДР Конго — упустила шанс в матче с Чили

Накануне старта исторического для нас чемпионата мира ситуация в группе, где выступает сборная Узбекистана, и ход подготовки наших соперников находятся в центре внимания футбольных болельщиков страны. В частности, национальная сборная Демократической Республики Конго (ДР Конго), считающаяся одним из главных соперников нашей четверки, провела очередной международный товарищеский матч против представителя Южной Америки — сборной Чили, и потерпела поражение.

В напряженном и жестком матче, прошедшем на зеленых полях за океаном, верх взяли латиноамериканцы со счетом 2:1. В ходе игры у чилийцев отличились Осорио (на 51-й минуте) и Сепульведа (на 86-й минуте), поразив ворота соперника и принеся своей команде победу, а единственный утешительный гол африканцев был записан на счет Каембе в самом конце встречи, на 88-й минуте. Этот контрольный матч ясно показал наличие серьезных проблем и пробелов в оборонительной линии сборной ДР Конго, что, несомненно, послужит важной информацией для нашего тренерского штаба во главе с Фабио Каннаваро.

Напомним, что представители ДР Конго, которые будут «сводить счеты» со сборной Узбекистана на чемпионате мира, проведут свой первый официальный матч на мундиале 17 июня против европейского гранда — сборной Португалии. Затем, 24 июня, они сыграют против представителей Колумбии. Наконец, в решающем 3-м туре группового этапа, 28 июня, сборная ДР Конго встретится с нашими соотечественниками — национальной сборной Узбекистана. Пожелаем нашим соотечественникам только победы в этом интригующем противостоянии!

Детали товарищеского матча:

Сборные: ДР Конго – Чили — 1:2

Забитые голы: Каембе 88 — Осорио 51, Сепульведа 86.

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