Бой против Махачева: Карлос Пратес подписал новый контракт с UFC

Расстановка сил в полусреднем весе UFC стремительно меняется. Бразильский нокаутёр Карлос Пратес, занимающий первое место в рейтинге претендентов и известный под прозвищем «Ужас» (Те Нигхтмаре), подписал с промоушеном крупный контракт на 8 боёв и гарантировал себе титульный поединок против действующего чемпиона Ислама Махачева. Какие громкие планы раскрыл бразильский спортсмен после наблюдений у октагона?

«Мой первый бой будет за пояс»: заявление Пратеса

В интервью Ариэлю Хельвани Карлос Пратес подтвердил, что получил официальные гарантии от руководства UFC:

"Я следующий претендент на титул — это самое главное! Я подписал с UFC новый долгосрочный контракт на восемь боёв, и моё первое выступление по этому соглашению будет непосредственно титульным поединком", — сказал Карлос Пратес.

Карлос Пратес и детали титульной гонки

Показатель Детали о бойце и соглашении Боец Карлос Пратес («Те Нигхтмаре», Бразилия) Весовая категория Полусредний вес (Велтервеигхт) — претендент №1 Новый контракт Долгосрочное соглашение с UFC на 8 боёв Следующий соперник Действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев Положение главного конкурента Майкл Моралес (по мнению Пратеса, ему нужна ещё 1 победа)

Вопрос Моралеса и сигнал у октагона

Пратес высказался о шансах ещё одного непобеждённого претендента Майкла Моралеса на титульный бой, подчеркнув, что сначала ему необходимо проверить себя в поединке с одним из сильных бойцов верхней части рейтинга:

"Моралесу нужно провести ещё один бой перед титульным поединком — возможно, с Белалом Мухаммадом или другим претендентом из топ-5. Ему нужна ещё одна яркая победа."

Напомним, в минувшие выходные Карлос Пратес наблюдал непосредственно у октагона за напряжённым противостоянием между Исламом Махачевым и Ен Мачадо Герри, открыто намекнув, что следующим соперником должен стать именно он.

Как вы считаете, способен ли мастер опасных ударов Карлос Пратес создать серьёзные проблемы Исламу Махачеву в полусреднем весе и отобрать у него чемпионский пояс?

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