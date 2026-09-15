Эрлинг Холанд установил рекорд в манчестерском дерби

·4·Спорт
Эрлинг Холанд установил рекорд в манчестерском дерби

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории манчестерских дерби в рамках Премьер-лиги, еще больше укрепив свой легендарный статус в «Манчестер Сити». Как сообщает Goal.com, норвежский нападающий признался, что знал об этом рекорде перед важной победой на «Олд Траффорд» и целенаправленно стремился к нему. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В 199-м противостоянии между двумя принципиальными соперниками 26-летний форвард вновь стал героем своей команды. Забив решающий мяч на 60-й минуте, он принес «Манчестер Сити» Энцо Марески трудную и важную победу, несмотря на то, что команда осталась вдесятером.

После этого гола на счету Холанда стало 9 мячей в ворота «Красных дьяволов» всего за 8 матчей лиги. Таким образом, он побил рекорд в 8 голов, который ранее делили легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и легенда «Сити» Серхио Агуэро.

Исторический результат и детали игры

Норвежский бомбардир не скрывал, что информация о рекорде была у него в голове. Говоря о своей мотивации во время матча, он подчеркнул, насколько особенным является это противостояние.

«Я знал об этом рекорде заранее, читал о нем, поэтому он держался у меня в голове, — признался нападающий. — Я очень горжусь этим. Мы все прекрасно знаем, насколько особенным является этот матч».

Победный гол продемонстрировал физическую готовность и ментальную концентрацию футболиста. После нескольких минут интенсивного давления Холанд нашел свободную зону в штрафной площади и не оставил шансов защитникам. Даже после трехминутной проверки VAR гол был засчитан.

Инстинкт и связь с болельщиками

По мнению Холанда, его успехи — это не результат долгих раздумий, а чистый инстинкт. Его главная цель — отправить мяч в сетку и нанести удар такой точности, с которым не справится вратарь.

Помимо статистики, форвард тепло отозвался об эмоциональной связи, которую он установил с болельщиками «Манчестер Сити» с момента своего перехода из дортмундской «Боруссии». Он высоко оценил атмосферу дерби и отметил, что получает удовольствие от взаимодействия с фанатами.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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