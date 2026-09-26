В Английской Премьер-лиге продолжается громкое дело, связанное с нарушением финансовых правил клубом «Манчестер Сити». Согласно последним данным, «горожане» обвиняются в 114 нарушениях и находятся под угрозой серьезных санкций. Эта ситуация вызывает резкую критику со стороны футбольного сообщества, включая бывших игроков, которые годами вели борьбу с клубом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, на фоне этого скандала бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа привлек внимание общественности ироничным комментарием в социальных сетях. Испанский голкипер, ныне выступающий за итальянскую «Фиорентину», выразил свое отношение к бывшим соперникам. На своей странице в Кс (бывший Twitter) он задал саркастичный вопрос, намекая на чемпионские титулы в Англии.

Ироничное обращение испанского вратаря

Давид де Хеа написал в своем заявлении: «Давайте поговорим об этом. Итак, сколько титулов Премьер-лиги я выиграл с «Юнайтед»?». К посту вратарь добавил задумчивый эмодзи. Его слова вновь подчеркнули недовольство соперников, которые ставят под сомнение справедливость чемпионских титулов «Манчестер Сити», завоеванных в период выявленных финансовых нарушений.

Для справки стоит отметить, что Давид де Хеа провел в составе «Манчестер Юнайтед» 12 сезонов. До 2023 года он сыграл за английский клуб 545 матчей и завоевал один титул Премьер-лиги. Однако за время его карьеры случались ситуации, когда «Манчестер Сити» обходил «красных дьяволов» в чемпионской гонке именно в те годы, когда совершались сомнительные финансовые операции.

Санкции и апелляционный процесс

В настоящее время руководство «Манчестер Сити» готовится к подаче апелляции против предъявленных обвинений. Все стороны внимательно следят за развитием ситуации до принятия нового решения Премьер-лиги и вынесения окончательного вердикта. Команды, которые годами терпели поражения от «горожан» или упускали трофеи, пытаются восстановить свои права.

Подобные высказывания Давида де Хеа вызывают широкие дискуссии не только среди болельщиков, но и среди футбольных экспертов. Ожидается, что окончательный вердикт по делу «Манчестер Сити» станет одним из крупнейших правовых и спортивных событий в истории английского футбола. Пока все стороны ожидают результатов апелляционного процесса.