Резкий поворот на Азиатских играх: Индия обошла Узбекистан?

·34·Спорт
Резкий поворот на Азиатских играх: Индия обошла Узбекистан?

На Азиатских играх-2026, вступающих в решающую фазу в японских городах Айти и Нагоя, произошли серьезные изменения в общекомандном медальном зачете. По итогам 14-го дня соревнований национальная сборная Узбекистана опустилась с четвёртого места на пятое в общем зачете.

Делегация Индии догнала наших соотечественников по количеству золотых медалей и временно вышла вперед за счет разницы серебряных наград.

Борьба за медали: Как Индия вышла вперед?

После 14 дней состязаний наблюдается равенство золотых медалей у двух государств:

  • Узбекистан: Всего 70 медалей — 21 золотая, 25 серебряных и 24 бронзовые (5-е место).

  • Индия: Всего 85 медалей — 21 золотая, 27 серебряных и 37 бронзовых (4-е место).

Согласно регламенту Азиатских игр, при равенстве золотых медалей решающее значение имеют показатели серебряных наград. Поскольку у Индии на две серебряные медали больше, она поднялась на четвертую строчку.

Герои 3 октября: В копилку нашей делегации добавилось 5 новых медалей

В течение дня узбекистанские атлеты 5 раз поднимались на пьедестал почета, пополнив сокровищницу нашей делегации:

  • Золотая медаль: Набрав 112,950 балла в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье, Тахмина Икромова оставила позади всех соперниц и стала трехкратной чемпионкой Азиатских игр.

  • Серебряные медали: Серебряные награды оформили Шерзод Пойонов в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг, а также Марат Мавланов в соревнованиях по таэквондо ВТ (+80 кг).

  • Бронзовые медали: Обладателями бронзовых медалей стали таэквондистка Светлана Саидова (+67 кг) и сборная по дзюдо, которая в смешанных командных состязаниях победила Южную Корею со счетом 4:2.

Азиатские игры официально завершатся 4 октября, и в последний соревновательный день развернется финальная борьба за четвертое место.

Азиатские игры-2026Тахмина ИкромоваШерзод ПойоновНациональная сборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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