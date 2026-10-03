Шерзод Поёнов завоевал серебряную медаль на Азиатских играх

·30·Спорт
Шерзод Поёнов завоевал серебряную медаль на Азиатских играх

Копилка делегации Узбекистана пополнилась очередной медалью на Азиатских играх Айчи–Нагоя-2026. Член национальной сборной по вольной борьбе Шерзод Поёнов завершил выступление в весовой категории до 97 кг с серебряной медалью.

В решающем финальном поединке наш соотечественник вышел на ковёр против представителя Ирана. В упорной борьбе за золотую медаль Поёнов уступил сопернику и стал обладателем второго места Азиатских игр.

Борьба за золото в финале

Шерзод Поёнов защищал честь Узбекистана на турнире Айчи–Нагоя-2026 в весовой категории до 97 кг.

Успешно дошедший до решающего этапа соревнований наш соотечественник в финале померился силами с представителем Ирана.

Однако в схватке за чемпионский титул сильнее оказался соперник.

Итог — у Шерзода Поёнова серебряная медаль.

Хотя Поёнов уступил в финальном поединке за золотую медаль, он завершил Азиатские игры на второй ступени пьедестала почета.

Очередная медаль делегации Узбекистана

Серебряная медаль Шерзода Поёнова стала еще одним ценным пополнением в копилку наград делегации Узбекистана на Айчи–Нагоя-2026.

Представители вольной борьбы считаются одним из главных видов спорта, борющихся за медали для нашей страны на Азиатских играх.

На этот раз наш представитель в весовой категории до 97 кг дошел до финала и записал на счет Узбекистана серебряную медаль.

Вторая ступень на пьедестале

Таким образом, Шерзод Поёнов показал второй лучший результат в своей весовой категории на Азиатских играх Айчи–Нагоя-2026.

Хотя золотая медаль ускользнула, сам выход в финал продемонстрировал достойное участие узбекского борца в состязаниях.

Теперь серебряная медаль Поёнова занесена в актив делегации Узбекистана на Айчи–Нагоя-2026 в качестве очередной награды.

Шерзод ПоёновАйчи–Нагоя-2026Азиатские игрыСеребряная медаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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