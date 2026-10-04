Эммануэль Эбуэ хочет видеть Яя Туре тренером в Английской Премьер-лиге

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ выразил твердую уверенность в том, что его бывший партнер по сборной Яя Туре в будущем вернется в Английскую Премьер-лигу в качестве главного тренера. По его мнению, легенда «Манчестер Сити» обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать первым ивуарийским специалистом, возглавившим клуб в одном из самых конкурентных чемпионатов мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию ЛивеФутбаллТикетс Эбуэ отметил, что внимательно следит за тренерскими шагами своего соотечественника. Эбуэ подчеркнул, что регулярно общается с бывшим полузащитником, и не скрывает своего восхищения его преданностью делу и прогрессом в тренерской карьере. Он также добавил, что подобные успехи вызывают огромное чувство гордости у всего народа Кот-д’Ивуара.

Путь к опыту и европейская страница

Получив лицензию УЕФА Pro, Яя Туре не стал рисковать и сразу претендовать на высокие посты. Напротив, он выбрал путь постепенного накопления опыта. Он работал помощником тренера в украинском «Олимпике» (Донецк), российском «Ахмате» (Грозный) и бельгийском «Стандарде» (Льеж). Также в 2022–2023 годах он плодотворно работал в академии «Тоттенхэма», совершенствуя навыки работы с молодыми футболистами.

Этот процесс поэтапного становления в итоге позволил ему стать главным помощником Роберто Манчини в национальной сборной Саудовской Аравии. Этот богатый международный опыт дал ему тактический потенциал, необходимый для самостоятельного управления командой, и позволил сделать уверенный шаг в большой тренерский мир.

Исторический шаг в Лиге чемпионов

Как сообщает Goal.com, Яя Туре, подписавший контракт с братиславским клубом до июня 2029 года, в августе вошел в историю как первый африканский тренер, возглавивший команду в основном этапе Лиги чемпионов. Крупное поражение со счетом 6:1 от действующего победителя «Пари Сен-Жермен» в первом туре турнира стало для него серьезным испытанием.

Тем не менее, бывший полузащитник «Барселоны» продолжает гнуть свою линию, не отказываясь от атакующей тактической схемы 4-3-3. На данный момент его главная задача — найти правильный баланс между стабильностью во внутреннем чемпионате и требованиями элитного европейского уровня.