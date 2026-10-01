Манчестер Сити может столкнуться с судебными исками от футболистов и агентов

·4·Спорт
Манчестер Сити может столкнуться с судебными исками от футболистов и агентов

После того как действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» был признан виновным в более чем ста нарушениях финансовых правил, футболисты соперничающих клубов и их агенты начали готовить юридические иски для взыскания упущенных бонусов. Как сообщает Sky Sports, звезды, которые в период с 2009 по 2018 год лишились чемпионских титулов или путевок в Лигу чемпионов, принимают меры для возмещения финансовых убытков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В письменном отчете независимой комиссии подробно описано, как клуб скрыл 900 миллионов фунтов стерлингов через фиктивные спонсорские контракты. Эта ситуация вызвала широкий резонанс в английском чемпионате, поскольку пострадавшие стороны подсчитывают огромные финансовые вознаграждения, которые должны были принадлежать им в течение установленного девятилетнего периода.

В настоящее время футболисты и их представители консультируются с юристами, изучая пути обращения в суд. Однако, как отмечает Финанкиал Тимес, любой судебный процесс может столкнуться с серьезными препятствиями, связанными с руководством клуба, поскольку председатель «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак с 2020 года включен в список аккредитованных дипломатов Великобритании.

Дипломатическая неприкосновенность и позиция руководства

Данный дипломатический статус предоставляет Халдуну аль-Мубараку иммунитет от уголовного преследования и, как правило, защищает его от гражданских правовых процессов. Несмотря на это, невзирая на все давление и юридические угрозы со стороны различных сторон, Аль-Мубарак остается тверд в своей позиции и открыто защищает действия клуба.

В своем заявлении глава клуба сказал: «Несмотря на то, что некоторые поспешили с выводами и вокруг нас много шума, ничего не изменилось. Мы и раньше сталкивались с испытаниями вместе и успешно их преодолевали. Достаточно тех, кто хочет помешать развитию нашего клуба. Мы не дадим им такой возможности».

Экономические последствия и опасения на местном уровне

Последствия этого шокирующего судебного решения выходят за рамки футбольного поля и вызывают серьезную обеспокоенность у политических деятелей относительно будущего региона. В частности, обсуждаются риски, которые могут повлиять на экономическую стабильность Манчестера и его окрестностей.

Известный политик Энди Бернем, прокомментировавший ситуацию в четверг, подчеркнул огромные инвестиции, сделанные нынешними владельцами за последнее десятилетие. Он выразил опасение, что если богатые спонсоры клуба решат полностью вывести свои средства, регион может получить тяжелый экономический удар.

В своей речи Энди Бернем отметил: «Я бы действительно беспокоился об их потере. Они стали огромными партнерами в превращении современного Манчестера и команды «Манчестер Сити» в глобальную силу. Я благодарен Китй Футбалл Груп и более широкой группе владельцев за инвестиции не только в стадион «Этихад» и прилегающие территории, но и во весь город».

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболСудФинансовые нарушения
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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