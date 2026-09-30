Манчестер Сити может грозить суровое наказание и исключение из чемпионата

·2·Спорт
Манчестер Сити может грозить суровое наказание и исключение из чемпионата

В английском футболе произошло беспрецедентное событие. Согласно официальному заявлению Английской Премьер-лиги, клуб «Манчестер Сити» был признан виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. Обвинения по почти всем 115 пунктам нарушений подтвердились, что вызвало огромный резонанс в футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время всех экспертов и болельщиков волнует один главный вопрос: какое наказание ждет команду, ставшую десятикратным чемпионом Премьер-лиги? Возможные последствия весьма серьезны и включают в себя огромные штрафы, лишение очков, трансферный бан и даже исключение из Премьер-лиги.

Худшие сценарии и риск вылета в низший дивизион

Как сообщает издание Bild, известный британский журналист Бен Джейкобс опубликовал свои прогнозы по наихудшему сценарию. По его мнению, хотя это кажется практически невозможным, «Манчестер Сити» могут отправить вплоть до пятого дивизиона английского футбола.

Радио и сайт Талкспорт также осветили этот пугающий сценарий. Английская футбольная лига (ЭФЛ), включающая три профессиональных дивизиона ниже Премьер-лиги, выразила готовность к тесному сотрудничеству с АПЛ. В случае применения самых жестких мер это может привести к исключению «Манчестер Сити» не только из Премьер-лиги, но и из всех дивизионов Английской футбольной лиги.

Если будет принято столь суровое решение, знаменитый клуб рискует полностью исчезнуть из профессионального английского футбола. Журналист Бен Джейкобс отметил по этому поводу: «По моим данным, Премьер-лига требует беспрецедентного снятия очков и даже перевода «Манчестер Сити» в низший дивизион».

Очевидно, что развитие этих событий окажет серьезное влияние не только на будущее команды, но и на всю финансовую и правовую систему чемпионата Англии. Руководство клуба в настоящее время готовится защищать свою позицию по сложившейся ситуации.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболАнглияТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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