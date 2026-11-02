Зидан позади: Джуд Беллингем открыл новую страницу в истории «Реал Мадрида»!

·72·Спорт
Зидан позади: Джуд Беллингем открыл новую страницу в истории «Реал Мадрида»!

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем достиг очередной важной и исторической отметки в истории королевского клуба. 22-летняя английская звезда по количеству голов, забитых в футболке мадридской команды, обошел своего кумира детства, легенду мирового футбола и «Реала» Зинедина Зидана.

В матче 11-го тура Ла Лиги, в котором подопечные Жозе Моуринью на выезде обыграли клуб «Расинг» со счетом 3:0, Беллингем на 22-й минуте записал мяч на свой счет, внеся достойный вклад в уверенную победу команды. Этот точный удар стал для английского полузащитника юбилейным — 50-м голом в футболке «Реала».

Обновление рекорда Зидана: Цифры и сравнения

По данным издания Мадрид Зоне, Беллингем не только обошел знаменитую французскую легенду, но и сделал это за гораздо меньшее количество матчей, продемонстрировав поразительную результативность:

  • Результат Зинедина Зидана: Легенда французского футбола, защищая честь «Королевского клуба» в 2001–2006 годах, стал автором 49 голов в 227 матчах во всех турнирах;

  • Скорость Джуда Беллингема: Беллингему, перешедшему в Мадрид летом 2023 года, потребовалось всего 154 игры, чтобы превзойти результат Зидана. Доведя количество своих голов до 50, он прочно занял место в ряду самых результативных полузащитников в истории клуба.

Лидерство в эпоху Моуринью и чемпионская гонка

Джуд Беллингем, выступающий с новой силой и ответственностью под руководством Жозе Моуринью, становится главной движущей силой команды не только в завершении атак, но и в прессинге в центре поля и помощи обороне.

Крупная победа со счетом 3:0 на поле «Расинга» стала шестым успехом мадридского клуба подряд и еще больше приблизила команду к лидеру «Барселоне» в борьбе за первое место в турнирной таблице.

Джуд БеллингемРеал МадридЗинедин ЗиданЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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