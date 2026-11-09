«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в выездном матче

В рамках чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимал на своем поле «Барселону». Несмотря на то, что хозяева открыли счет, каталонцы переломили ход встречи во втором тайме. Фермин Лопес дважды поразил ворота соперника, принеся своей команде победу. Единственный гол в составе «Атлетико» забил Хулиано Симеоне. Название стадиона, где проходил матч, в предоставленных данных не указано.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Хулиано Симеоне вывел «Атлетико» вперед. Ближе к концу первого тайма, на 45-й минуте, Фермин Лопес сравнял счет. А на 66-й минуте он забил еще раз, обеспечив «Барселоне» победу.

По статистике матча «Барселона» доминировала по владению мячом и ударам. Каталонцы нанесли 15 ударов по воротам, 5 из которых пришлись в створ. У «Атлетико» эти показатели составили 7 и 3 соответственно.

Статистика команд:

• Удары по воротам: «Атлетико» — 7, «Барселона» — 15

• Удары в створ: 3 — 5

• Владение мячом: 48% — 52%

• Передачи: 337 — 658

• Точность передач: 86% — 93%

• Нарушения: 14 — 14

• Желтые карточки: 3 — 1

• Красные карточки: 0 — 0

• Офсайды: 4 — 1

• Угловые: 4 — 2

После этой победы «Барселона» набрала 33 очка в 12 матчах и осталась на первом месте в турнирной таблице. Мадридский «Реал» идет вторым с 30 очками, а «Атлетико» занимает третье место с 28 очками.