«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в выездном матче

·5·Спорт
«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в выездном матче
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В рамках чемпионата Испании «Барселона» одержала победу над «Атлетико» со счетом 2:1.
  • Хотя Хулиано Симеоне открыл счет на 10-й минуте, два гола Фермин Лопес принесли успех каталонцам.
  • По статистическим показателям «Барселона» превзошла соперника по владению мячом и количеству ударов.

В рамках чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимал на своем поле «Барселону». Несмотря на то, что хозяева открыли счет, каталонцы переломили ход встречи во втором тайме. Фермин Лопес дважды поразил ворота соперника, принеся своей команде победу. Единственный гол в составе «Атлетико» забил Хулиано Симеоне. Название стадиона, где проходил матч, в предоставленных данных не указано.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Хулиано Симеоне вывел «Атлетико» вперед. Ближе к концу первого тайма, на 45-й минуте, Фермин Лопес сравнял счет. А на 66-й минуте он забил еще раз, обеспечив «Барселоне» победу.

По статистике матча «Барселона» доминировала по владению мячом и ударам. Каталонцы нанесли 15 ударов по воротам, 5 из которых пришлись в створ. У «Атлетико» эти показатели составили 7 и 3 соответственно.

Статистика команд:

• Удары по воротам: «Атлетико» — 7, «Барселона» — 15
• Удары в створ: 3 — 5
• Владение мячом: 48% — 52%
• Передачи: 337 — 658
• Точность передач: 86% — 93%
• Нарушения: 14 — 14
• Желтые карточки: 3 — 1
• Красные карточки: 0 — 0
• Офсайды: 4 — 1
• Угловые: 4 — 2

После этой победы «Барселона» набрала 33 очка в 12 матчах и осталась на первом месте в турнирной таблице. Мадридский «Реал» идет вторым с 30 очками, а «Атлетико» занимает третье место с 28 очками.

Атлетико МадридБарселонаФермин ЛопесХулиано СимеонеЧемпионат Испании
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Большой футбол в Мадриде: в каких составах выйдут «Атлетико» и «Барселона»?Большой футбол в Мадриде: в каких составах выйдут «Атлетико» и «Барселона»?Сегодня 00:29Хаби Алонсо хочет перевести лидера «Барселоны» Фермина Лопеса в «Челси»Хаби Алонсо хочет перевести лидера «Барселоны» Фермина Лопеса в «Челси»4 октября 22:03Фермин Лопес рассказал о своем возвращении в сборную ИспанииФермин Лопес рассказал о своем возвращении в сборную Испании20 сентября 12:51«Барселона» обыграла «Атлетик» и сохранила лидерство«Барселона» обыграла «Атлетик» и сохранила лидерство28 августа 02:43Фермин Лопес высказался об уходе Рональда Араухо и трансферных слухахФермин Лопес высказался об уходе Рональда Араухо и трансферных слухах10 августа 14:00Фермин Лопес: Самое тяжелое лето в моей жизни и психологическая помощьФермин Лопес: Самое тяжелое лето в моей жизни и психологическая помощь30 июля 17:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере