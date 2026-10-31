Алонсо победил «Манчестер Юнайтед»: 3 звезды, обеспечившие победу «Челси»

В одном из центральных противостояний Английской Премьер-лиги «Челси» под руководством Хаби Алонсо на своем поле принял «Манчестер Юнайтед» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Это поражение стало серьезным ударом для главного тренера манкунианцев Майкла Кэррика — его будущее в команде остается под еще большим вопросом.

Итак, кто же стал ключевыми фигурами в составе лондонцев, обеспечившими победу? Издание «Евро-футбол» выделило 3 главных звезд, которые решили исход встречи и получили наивысшую оценку (8,5).

1. Морган Роджерс (8,5 балла) — шедевральный гол и решающий креатив

Забитый мяч Роджерса стал настоящим украшением матча:

Секунды, когда пять защитников оказались бессильны: Он подхватил мяч в центре поля и на скорости устремился к воротам «МЮ». Пятеро преследовавших его манкунианцев не смогли его догнать, и атака завершилась тонким, точным ударом;

Креативный показатель: Роджерс выполнил 3 опасные, решающие передачи для своих партнеров по команде;

Психологическое давление на Мартинеса: С помощью скоростного дриблинга он обыграл аргентинского защитника Лисандро Мартинеса, спровоцировав того на получение желтой карточки.

2. Ромео Лавия (8,5 балла) — стена в центре поля

Бельгийский опорный полузащитник, обеспечивший полное доминирование в средней линии, полностью парализовал действия лидеров соперника:

Голевой прессинг: Именно Лавия отобрал мяч у Брайана Мбемо и отдал пас в атаке, которая завершилась голом Роджерса;

Бруну Фернандеш под контролем: Он практически все 90 минут держал под жестким контролем капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, не позволяя ему организовывать игру;

Сильная статистика: 5 отборов, 4 перехвата, а также победа в 7 из 9 единоборств.

3. Уэсли Фофана (8,5 балла) — лидер обороны и заработанный пенальти

Фофана не только обеспечил надежность в своей штрафной, но и сыграл решающую роль в атаке:

Лучший по перехватам: Установил рекорд по чтению передач соперника, 5 раз прервав направление мяча;

Угроза в атаке: Постоянно держал соперника в напряжении при стандартных положениях, в одном из угловых выиграл верховую дуэль у Мартинеса;

Решение, поставившее точку: Фофана вынудил соперника сфолить в штрафной площади, заработал пенальти и принял непосредственное участие в окончательном снятии интриги в матче.

Система Хаби Алонсо продолжает доказывать свою эффективность в матчах с сильными соперниками, а Майкл Кэррик и его команда вынуждены в срочном порядке искать решение проблем.