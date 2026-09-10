Самая курьезная уловка: как бразильский атлет получил деньги сразу от 11 спонсоров?

В мировом спорте можно встретить самые разные способы празднования побед, но случай, произошедший в Бразилии, вызвал улыбки и изумление не только у присутствовавших на стадионе, но и в социальных сетях по всему миру. Бразильский бегун, поднявшийся на пьедестал почета, превратил церемонию награждения в настоящее маркетинговое шоу. Заключив контракты одновременно с 11 спонсорами и взяв на себя обязательство демонстрировать их бренды, предприимчивый спортсмен пробежал всю дистанцию, надев всю одежду друг на друга, а во время награждения снимал ее по очереди, фотографируясь для каждой компании отдельно. Итак, как спортсмен реализовал этот курьезный план, почему его соперники рассмеялись на пьедестале и насколько прибыльным оказался этот шаг? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все подробности этого необычного способа выполнения спонсорских обязательств и реальной жизни спортсменов, стоящей за ним.

11 футболок друг на друга: неожиданное стриптиз-шоу на пьедестале

Хотя церемония награждения началась как обычно, в последующие минуты произошло неожиданное:

11 контрактов одновременно: Перед тем как преодолеть дистанцию и стать призером, бразильский спортсмен подписал рекламные контракты не с одним, а сразу с 11 различными спонсорами;

Жесткое условие: Согласно договоренности, чтобы спонсоры осуществили выплату, спортсмен должен был сфотографироваться на пьедестале в форме с их логотипом и с кубком в руках;

Самое простое решение: Чтобы не выделять отдельное время для каждой компании и не оставлять поводов для претензий, бегун надел все футболки и майки друг на друга и преодолел дистанцию в таком виде.

«Требования спонсоров были четкими — их бренд должен быть виден. Ну а я выбрал самый простой и честный способ выполнить все контракты», — так прокомментировали действия спортсмена.

Очередь фотографов и изумление партнеров на пьедестале

Во время награждения зрители и соперники возле пьедестала не смогли скрыть своего удивления:

Отрезвление шаг за шагом (поэтапное раздевание): Стоя на пьедестале с кубком в руках перед фотографами, спортсмен после каждого сделанного кадра снимал верхнюю футболку, демонстрируя одежду нового спонсора (Сикуб, Фисиопилатес, МКР Рун и др.);

Даже флаги и плакаты: Он не только менял одежду, но и держал в руках специальные рекламные полотна для некоторых спонсоров, профессионально улыбаясь;

Соперники рассмеялись: Другие призеры, стоявшие рядом на пьедестале, сначала были ошеломлены и не понимали, что происходит, но позже, осознав всю комичность и уникальность ситуации, не смогли удержаться от смеха.

Еще одно проявление борьбы в спорте

Самый важный вопрос, который заинтересовал многих интернет-пользователей — было ли это действие просто пранком или результатом реальных обязательств. Главный вывод заключается в том, что, несмотря на юмористический вид, за этим стоят финансовые трудности малообеспеченных легкоатлетов в большом спорте и их неустанный труд ради куска хлеба. Бразильский бегун дорожил каждым мелким спонсором, чтобы покрыть расходы на тренировки и поездки, и на сто процентов выполнил свой долг перед всеми. Сняв с себя 11 футболок одну за другой и гарантировав тем самым выплату по всем соглашениям, этот бегун одновременно завоевал любовь и уважение миллионов людей по всему миру.

Как вы думаете, поступок бразильского спортсмена — это проявление истинной находчивости и честного уважения к спонсорам, или же такое поведение на пьедестале не соответствует спортивной этике? Было бы правильно, если бы наши местные спортсмены тоже использовали такие необычные методы для поиска спонсоров? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой забавной и поучительной историей из мира спорта со своими близкими!