Скандал вокруг участия сборной ДР Конго в ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) оказалась в центре серьезного конфликта. Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на внутренние документы, юристы организации выявили нарушения в составе сборной Демократической Республики Конго. Эта ситуация поставила под угрозу участие команды ДР Конго, которая пробилась на чемпионат мира спустя 52 года, и вызвала резкий протест со стороны Нигерии. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По данным Goal.com, причиной конфликта стала жалоба сборной Нигерии. Проиграв в матче против ДР Конго, нигерийцы потребовали проверить право игрока соперника на участие в матче. В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на выступления вратаря Лионеля Мпаси за молодежные сборные Франции, необходимые официальные документы по смене его гражданства не были полностью оформлены ФИФА.

Решение ФИФА и секретные документы

Из документов следует, что подобные нарушения обычно влекут за собой технические поражения во всех матчах, в которых участвовал игрок. Однако ФИФА, несмотря на все риски, разрешила Демократической Республике Конго принять участие в стыковом матче против Ямайки. В итоге конголезцы победили в решающей игре и завоевали путевку на мундиаль.

Внутренняя переписка, оказавшаяся в распоряжении Те Нью-Йорк Тимес, показывает, что перед руководством ФИФА и юридическими комитетами стояло несколько альтернативных вариантов. В частности, обсуждались присуждение победы Нигерии, наложение денежных штрафов, замена ДР Конго на Нигерию в плей-офф или отсутствие мер из-за поздней подачи жалобы. В конечном итоге ФИФА объявила о закрытии дела по техническим причинам.

Предыдущие аналогичные случаи

Представители организации объяснили свои решения независимостью комитетов и соблюдением действующего регламента, подчеркнув, что президент Джанни Инфантино не вмешивался в эти решения. Тем не менее, данная ситуация вызывает вопросы у футбольной общественности, поскольку в истории уже были подобные прецеденты.

В частности, в 2016 году, когда выяснилось, что сборная Греции выпустила на поле игрока, выступавшего за молодежную сборную Австралии, ФИФА присудила им техническое поражение в матче против Турции. Также в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года Боливия была лишена результатов из-за аналогичного нарушения. Федерация футбола Нигерии продолжает выражать протест, требуя восстановления справедливости в текущей ситуации.