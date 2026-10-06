Хамзат Чимаев предложил Шону Стрикленду 1 миллион долларов за реванш

·19·Спорт
Хамзат Чимаев предложил Шону Стрикленду 1 миллион долларов за реванш

Противостояние между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом снова накалилось. Бывший чемпион UFC в среднем весе после поражения в первом бою вызвал американского соперника на реванш и выразил готовность заплатить ему 1 миллион долларов.

На этот раз призыв Чимаева оказался намного резче обычного заявления «хочу реванш». Он предложил Стрикленду самому выбрать место проведения боя.

«Пришли свой адрес»

5 октября Чимаев напрямую обратился к Стрикленду на своей странице в Кс.

«Стрикленд, я заплачу тебе 1 миллион долларов. Пришли свой адрес и давай поддеремся. В клетке или где-то еще — не имеет значения».

Таким образом Чимаев показал, что даже не готов ждать официального процесса организации боя со стороны UFC. Однако это заявление пока не означает официальный контракт на бой или утвержденный UFC реванш. Стрикленд пока никак не отреагировал на это предложение в 1 миллион долларов.

Первый бой закончился для Чимаева историческим поражением

Первая встреча этих бойцов состоялась 9 мая 2026 года на турнире UFC 328.

В тот вечер Чимаев защищал чемпионский пояс в среднем весе, а Стрикленд победил его и завоевал титул. Судьба боя решилась раздельным решением судей: двое судей отдали победу Стрикленду, а один проголосовал за Чимаева.

Этот результат стал первым поражением в профессиональной карьере Чимаева.

Поэтому желание реванша рассматривается для «Борза» не только как возможность вернуть чемпионский пояс, но и как шанс свести личные счеты.

Почему вопрос о реванше снова вышел на повестку дня?

Вопрос со следующим соперником Чимаева пока окончательно не решен. В то же время продолжаются переговоры по поводу следующей защиты Стрикленда в качестве чемпиона.

Сообщалось, что Нассурдин Имавов также вызывал Стрикленда на бой, предложив даже 500 тысяч долларов из собственных средств. Чимаев же удвоил эту сумму и выступил с предложением в 1 миллион долларов.

С этой точки зрения интерес к Стрикленду остается связанным не только с чемпионским поясом, но и с дискуссиями вокруг финансового вопроса.

Цель Чимаева ясна: снова подраться со Стриклендом

Чимаев и после своего первого поражения неоднократно выражал желание провести реванш со Стриклендом. В июне он призывал американского бойца принять бой, заявив в духе «я все равно тебя побежу».

Теперь вызов вышел на новый уровень: Чимаев лично предлагает сопернику 1 миллион долларов.

Однако само по себе это предложение не означает, что реванш обязательно состоится. Должны быть решены вопросы согласия Стрикленда, решений UFC и официальной организации боя.

Теперь очередь за Стриклендом

Чимаев открыто обозначил свою позицию: 1 миллион долларов, свобода в выборе места боя и главная цель — реванш со Стриклендом.

Теперь все внимание приковано к ответу Стрикленда. Если американский чемпион положительно отреагирует на предложение, один из самых интересных сценариев в среднем дивизионе UFC может снова вернуться на повестку дня.

Первый бой изменил обладателя чемпионского пояса. Теперь Чимаев заявляет, что готов начать вторую часть этой истории за свой счет.

Хамзат ЧимаевШон СтриклендUFC 3281 миллион долларов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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