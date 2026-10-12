Глава UFC оценил шансы Шона Стрикленда в боксе

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на громкие заявления чемпиона организации в среднем весе Шона Стрикленда о желании перейти в профессиональный бокс и отказаться от чемпионского пояса. На фоне разгорающегося открытого конфликта между Стриклендом и лигой по поводу гонораров глава промоушена заявил, что не верит в успех звезд октагона на ринге.

В интервью Нине Драме в рамках проекта Повер Слап Уайт признал ударную мощь спортсмена, но при этом открыто заявил, что противостояние с элитой бокса далеко от реальности.

«Есть ли у него шанс? Нет!»: Реакция Уайта

Глава UFC не стал скрывать своего мнения по поводу выступлений мастеров смешанных единоборств на боксерском ринге:

Опыт и реальность: «По-моему, переход из ММА в бокс никогда не заканчивается хорошим результатом. Но Стрикленд — крепкий парень и хорошо бьет», — отметил Дана Уайт;

Перспектива боя с Опетайей: Когда его спросили о шансах Стрикленда в возможном поединке против чемпиона мира в первом тяжелом весе (крузервейте) Джея Опетайи под эгидой промоушена Зуффа Боксинг, Уайт ограничился одним коротким ответом: «Нет».

Угроза отказом от пояса: С чего начался денежный скандал?

За заявлениями Шона Стрикленда о боксе кроется новый финансовый конфликт с организацией:

Реванш с Имавовым и гонорар: Чемпион остался недоволен размером предложенного гонорара за потенциальный будущий матч-реванш с Нассурдином Имавовым и потребовал в социальных сетях значительно увеличить выплаты;

Давление боксом: Стрикленд открыто заявил, что если требования не будут удовлетворены, он готов просто сдать чемпионский пояс UFC и попробовать свои силы в боксе ради больших доходов.

Контрактный барьер: Организация не намерена уступать

Тем не менее, самостоятельный выход Стрикленда на боксерский ринг практически невозможен:

Юридическая привязка: Чемпион крепко связан с промоушеном UFC действующим контрактом;

Позиция лиги: Организация не обязана платить спортсмену желаемую им сумму дополнительных денег, а также не отпустит его в сторонние проекты без выполнения контрактных обязательств.

Приведет ли такое открытое противостояние Шона Стрикленда с лигой к новому контракту или станет причиной лишения чемпионского пояса — этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.