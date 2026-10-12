Глава UFC оценил шансы Шона Стрикленда в боксе
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на громкие заявления чемпиона организации в среднем весе Шона Стрикленда о желании перейти в профессиональный бокс и отказаться от чемпионского пояса. На фоне разгорающегося открытого конфликта между Стриклендом и лигой по поводу гонораров глава промоушена заявил, что не верит в успех звезд октагона на ринге.
В интервью Нине Драме в рамках проекта Повер Слап Уайт признал ударную мощь спортсмена, но при этом открыто заявил, что противостояние с элитой бокса далеко от реальности.
«Есть ли у него шанс? Нет!»: Реакция Уайта
Глава UFC не стал скрывать своего мнения по поводу выступлений мастеров смешанных единоборств на боксерском ринге:
Опыт и реальность: «По-моему, переход из ММА в бокс никогда не заканчивается хорошим результатом. Но Стрикленд — крепкий парень и хорошо бьет», — отметил Дана Уайт;
Перспектива боя с Опетайей: Когда его спросили о шансах Стрикленда в возможном поединке против чемпиона мира в первом тяжелом весе (крузервейте) Джея Опетайи под эгидой промоушена Зуффа Боксинг, Уайт ограничился одним коротким ответом: «Нет».
Угроза отказом от пояса: С чего начался денежный скандал?
За заявлениями Шона Стрикленда о боксе кроется новый финансовый конфликт с организацией:
Реванш с Имавовым и гонорар: Чемпион остался недоволен размером предложенного гонорара за потенциальный будущий матч-реванш с Нассурдином Имавовым и потребовал в социальных сетях значительно увеличить выплаты;
Давление боксом: Стрикленд открыто заявил, что если требования не будут удовлетворены, он готов просто сдать чемпионский пояс UFC и попробовать свои силы в боксе ради больших доходов.
Контрактный барьер: Организация не намерена уступать
Тем не менее, самостоятельный выход Стрикленда на боксерский ринг практически невозможен:
Юридическая привязка: Чемпион крепко связан с промоушеном UFC действующим контрактом;
Позиция лиги: Организация не обязана платить спортсмену желаемую им сумму дополнительных денег, а также не отпустит его в сторонние проекты без выполнения контрактных обязательств.
Приведет ли такое открытое противостояние Шона Стрикленда с лигой к новому контракту или станет причиной лишения чемпионского пояса — этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.
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