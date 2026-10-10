Шон Стрикленд жестко раскритиковал UFC и объявил о переходе в бокс

Чемпион UFC в среднем весе, один из самых откровенных и одиозных бойцов организации, Шон Стрикленд обрушился с резкими обвинениями в адрес руководства промоушена. Американский спортсмен в очередной раз официально подтвердил свое намерение покинуть ММА и перейти в профессиональный бокс, а также поднял проблему гонораров, о которой многие в мире единоборств не решаются говорить открыто.

Стрикленд опубликовал видеообращение в своих социальных сетях, подчеркнув, что организация Даны Уайта использует здоровье и наследие чемпионов, не обеспечивая их достойным финансовым содержанием.

«В конце концов жестко улетают в нокаут»: Резкие возражения против политики промоушена

Шон Стрикленд открыто заявил, что незавидная судьба чемпионов после завершения спортивной карьеры является прямым следствием политики UFC:

Водоворот обязательных возвращений: «Я хочу сказать правду, о которой все в UFC молчат. Посмотрите на настоящих чемпионов: они проигрывают, затем снова возвращаются, проводят еще несколько боев и в конце концов получают тяжелый нокаут. Причина в том, что организация держит тебя там, но не платит столько, чтобы обеспечить твое будущее»;

Крушение наследия: По мнению бойца, из-за финансовой нужды спортсмены не могут вовремя завершить карьеру и теряют авторитет, который собирали годами: «В итоге ты вынужден разрушать наследие, которое сам же и создал. Я не хочу такой судьбы».

Планы на бокс и ультиматум в октагоне

Чемпион среднего веса намерен теперь направить все свое внимание на ринг:

Боксерский пояс на прицеле: «Мне это больше неинтересно. Хочу заняться профессиональным боксом и выиграть там чемпионский пояс мира. Сейчас мы с моей командой работаем над решением этого вопроса»;

Открытое предупреждение организации: Стрикленд не скрывал, что если UFC заставит его драться в октагоне по контракту, он не станет устраивать зрелищных боев для болельщиков: «Если они не согласятся и заставят драться — нет проблем. Просто постою в октагоне, поуклоняюсь от ударов и наберу очки. Болельщики будут свистеть? Я тоже буду подпевать и свистеть. Заберу свои деньги и уйду».

Богатая карьера Стрикленда: с 2008 года до UFC 328

Шон Стрикленд считается одним из самых опытных представителей современных ММА:

Рекордные показатели: Он начал свою карьеру в профессиональных ММА в марте 2008 года и на сегодняшний день одержал 31 победу (16 досрочно) при 7 поражениях ;

Последний триумф: Свой последний бой Стрикленд провел в рамках турнира UFC 328 против непобежденного претендента Хамзата Чимаева, победив единогласным решением судей и защитив чемпионский пояс.

Пока остается открытым вопрос о том, насколько сильно столь бунтарское заявление действующего чемпиона и его открытый шаг в сторону бокса обострят отношения с руководством UFC.